Come rinfrescare casa senza installare unità esterne e tenendo bassa la bolletta della luce?

Con l'avvicinarsi dell'estate il caldo inizia a farsi sentire e bisogna trovare rimedi per rinfrescare casa o ufficio, magari senza l'utilizzo del condizionatore. Ma come possiamo rinfrescare la nostra casa senza il condizionatore? Ecco di seguito alcune soluzioni grazie alla breve guida offerta da Plenitude con rimedi per combattere il caldo in estate.

Come rinfrescare casa senza il condizionatore?

È possibile rinfrescare casa durante i mesi estivi, anche senza utilizzare i condizionatori. Ci sono alcune soluzioni che permettono ti mantenere gli ambienti freschi in maniera naturale, senza incidere sulle nostre bollette e salvaguardando il nostro pianeta.

Come rinfrescare la casa senza aria condizionata

Per rinfrescare casa senza dover ricorrere all'utilizzo del condizionatore è possibile adottare i seguenti rimedi:

Uno dei modi più semplici per tenere fresca la nostra casa è quello di utilizzare tapparelle, persiane e tende per deviare i raggi solari.

Tenere le finestre aperte durante la notte, in modo da catturare l’aria notturna che rinfrescherà per molte ore. È utile inoltre, lasciare le porte interne aperte (compresi armadi e armadietti da cucina, che tendono a immagazzinare il caldo diurno a lungo).

Costruire un condizionatore fai da te

È possibile creare aria condizionata utilizzando un ventilatore e della semplice acqua. Basta puntare il ventilatore su delle bacinelle piene di acqua fredda e cubetti di ghiaccio. Una valida alternativa è puntare il ventilatore davanti alla finestra in modo da spingere l'aria calda fuori, e regolare le impostazioni del ventilatore da soffitto in modo da far rotare le pale in senso antiorario, sollevando verso l’alto l’aria calda.

Sostituire le lampadine a incandescenza con quelle a fluorescenza o a LED.

Suggerimenti per sentire meno caldo e rinfrescarsi