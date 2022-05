Ecco come ridurre il consumo di energia elettrica dei condizionatori

Come ridurre il consumo di energia elettrica dei condizionatori? Con il grande caldo che è scoppiato in anticipo e a causa dell'anticiclone nordafricano che ha abbracciato tutta Italia portando già a maggio la colonnina del termometro a picchi di 32-35°, ma soprattutto con il caro bollette e i prezzi alle stelle, occorre adottare ogni accorgimento possibile per rimanere in casa al fresco senza spendere una fortuna. Ecco pertanto alcuni consigli utili da adottare negli ambienti in cui si dimora abitualmente, siano essi quelli del proprio posto di lavoro che, a maggior ragione, quelli di casa propria.

Condizionatori: ambiente fresco, ma consumi di energia ridotti

Ci sono diversi consigli utili per risparmiare e soprattutto per ridurre gli sprechi di energia senza dover rinunciare a vivere in un luogo fresco e ben arieggiato anche durante le giornate più calde. Con pochi e semplici accorgimenti, infatti, è possibile sfruttare al meglio i propri condizionatori e tagliare i consumi senza rinunciare al comfort. A suggerire a tutti alcune buone pratiche è la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Per ottenere bollette più leggere, ma un ambiente comunque fresco, bisogna per esempio:

aumentare di due gradi il settaggio della temperatura interna, portando il termostato da 26 a 28°C

chiudere le persiane quando non si è in casa

schermare le finestre esposte a sud e a est

Altri consigli utili su come utilizzare i condizionatori d'estate

Tra gli altri consigli utili su come risparmiare per i condizionatori d'estate c'è la possibilità di sostituire un vecchio condizionatore di classe D con un modello di classe A+++ . Con questo condizionatore, più avanzato a livello tecnologico, si ha un consumo da etichetta 103 kWh e si può risparmiare circa 140 kWh elettrici.