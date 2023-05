Come realizzare cestini da picnic fai da te con materiali riciclati

Arrivano finalmente le belle giornate, l'ideale per un bel picnic; e se vi dicessimo che potete realizzare un bel cestino riutilizzando dei materiali di riciclo? Ecco delle fantastiche idee per costruirli in modo semplicissimo direttamente a casa vostra.

Cestini da picnic fai da te con materiali di riciclo: come farli

La bella stagione è finalmente arrivata e con essa la voglia di godersi momenti di relax all'aria aperta, magari accompagnati da deliziosi manicaretti fatti in casa. Ecco quindi che torna di moda l'antica tradizione del picnic, un modo per ritrovare il contatto con la natura mangiando in compagnia. Ma per fare questo, è fondamentale avere a disposizione un cestino dove riporre posate, bicchieri e cibo per rendere l'esperienza indimenticabile. Se non si possiede un cestino adatto, prima di acquistarlo, è possibile realizzarlo facilmente con ciò che si ha a casa, ispirandosi a queste idee creative.

Ad esempio, una borsa estiva in paglia può essere trasformata in un pratico cestino da picnic rivestendone l'interno con della stoffa a pois rossi e avvolgendo il manico con lo stesso tessuto. Aggiungere un fiocco può rendere il cestino ancora più carino. Anche una semplice cassetta della frutta può essere utilizzata per creare un cestino da picnic: basta rivestirla con della stoffa a quadretti bianchi e rossi e il gioco è fatto!

I cesti in vimini sono sicuramente i più adatti alla creazione di cestini da picnic, e per personalizzarli basta rivestirne l'interno con la stoffa preferita. In alternativa, è possibile creare una copertura in stoffa per proteggere il cibo dagli insetti. Non bisogna dimenticare che anche una banale scatola delle scarpe può essere trasformata in una graziosa cesta da picnic. Anche in questo caso, basta rivestirla internamente ed esternamente con della stoffa a fantasia e riporvi il cibo senza appesantirla troppo per evitare di romperla.

Insomma, con un po' di creatività e fantasia, è possibile realizzare un cestino da picnic personalizzato e originale utilizzando oggetti di recupero e tessuti colorati. Il picnic diventerà così un'esperienza ancora più piacevole e divertente da condividere con amici e familiari all'aria aperta.