Clima temporaneamente invernale

Le

un’attiva area depressionariae il vicinointeresserà marginalmente l’Italia con tempo anche perturbato indove sono attese numerose piogge, insistenti e localmente abbondanti soprattutto nell’est dell’Isola, il tutto accompagnato da forti venti orientali. Nuvole anche consistenti si estenderanno anche al settore ligure, lae le regioni peninsulari fino all’alto Adriatico. Locali precipitazioni, per lo più deboli potranno interessare la Sicilia, la Calabria ionica e il settore Adriatico tra lae il nord dellacon limite delle neve nell’entroterra appenninico inizialmente fino ai 700-900 metri, anche più in basso in Romagna. Tempo nel complesso più soleggiato nel resto del Nord.dal sapore invernale soprattutto al Nord e sul medio Adriatico; ventoso per venti settentrionali in Liguria, di Bora sull’alto Adriatico e per venti orientali su regioni tirreniche e Sicilia.gli effetti della depressione saranno ancora più marginali con ancora alcune piogge e rovesci nell’est della Sardegna e un po’ di nuvole ma sostanzialmente senza fenomeni al, Emilia Romagna, sul medio Adriatico e all’estremo. Comincerà infatti di nuovo a rinforzarsiin ulteriore consolidamento ed estensione a metà settimana. Avremo quindi di nuovo una stabilità diffusa con tempo spesso soleggiato e la tendenza a un rialzo termico meno evidente sulle pianure del Nord e lungo l’Adriatico.