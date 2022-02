Città più soleggiate d’Europa, la classifica: molte le località italiane

Uno studio rivela quali sono le città europee dove le probabilità di trascorrere qualche giorno al sole sono più alte. Nella classifica ci sono anche tante località italiane, alcune delle quali davvero inaspettate. Quali mete per la prossima vacanza al sole? Scopriamole insieme.

Destinazione sole: mete imperdibili per una vacanza a primavera

La primavera è ormai alle porte e grazie all'allentamento delle restrizioni Covid-19 in molte zone del mondo, Italia compresa, è possibile tornare a concedersi il piacere di una vacanza. Tuttavia la mezza stagione ci riserva spesso condizioni climatiche instabili, per cui magari è consigliabile scegliere una località in cui le possibilità di imbattersi in giornate soleggiate è più alta. Tanto più che non occorre neppure allontanarsi troppo, perché di posti soleggiati ce ne sono molti anche nel nostro Paese.

A realizzare una vera e propria classifica delle città europee con il maggior numero di ore di sole al mese ci ha pensato Holidu, un portale di ricerca di case vacanze. Dalla ricerca è emerso che sono molte le città, per lo più italiane e spagnole, in cui possiamo andare anche lasciando a casa l'ombrello.

Pronti a preparare le valigie e staccare la spina qualche giorno? Ecco le mete possibili per chi si sta chiedendo "quali sono le città più soleggiate d'Europa?".

La classifica delle Top 10 città più soleggiate

Alicante in Spagna

La città più soleggiata d'Europa è in assoluto Alicante. La località spagnola situata sulla costa sud-orientale può infatti vantare l'incredibile primato di 349 ore di sole in un mese, insieme a una temperatura di circa 20°C. Con le sue pittoresche case colorate e le sue spiagge è così la destinazione perfetta per una vacanza al sole.

Il secondo posto della classifica vede una città italiana: Catania. Con 347 ore di sole mensili e condizioni climatiche ideali, la città sulla costa orientale della Sicilia è la destinazione perfetta per chi vuole visitare un centro storico che per la sua straordinaria bellezza è stato dichiarato Patrimonio Unesco, crogiolarsi al sole nelle sue splendide spiagge o ammirare l'Etna.

Medaglia di bronzo per Murcia, la cittadina spagnola sulla Costa Càlida dove il sole splende per 346 ore ogni mese, regalando clima temperato e piacevole a coloro che decidono di goderselo in una delle tante spiagge con baie adatte anche per fare un po' di nuoto.

Il quarto gradino del podio va a Malaga in Spagna, che batte l'italiana Messina solo grazie alle temperature più alte. Le ore di sole in un mese infatti sono le stesse per le due città (345), ma la località spagnola offre una temperatura media di 30° mentre quella italiana si ferma a 18°.

Dopo il quinto posto della siciliana Messina troviamo Valencia, con 343 ore medie di sole mensili. Anche in questo caso non mancano straordinarie bellezze paesaggistiche e un'infinita proposta di vita notturna e movida. Chi sogna una vacanza in Costa Azzurra poi, potrà puntare su Nizza, che con una media di 342 ore di sole al mese occupa il settimo gradino del podio e permette di vivere una gradevole esperienza nella località francese immersi in uno scenario davvero spettacolare.

Granada in Spagna

All'ottavo posto troviamo un ex aequo: sia Granada in Andalusia che Las Palmas, capitale di Gran Canaria, offrono una media di 341 ore mensili di sole. Anche in questo caso ad attribuire l'ottava posizione alla località situata nell'Arcipelago delle Canarie è la temperatura media, di gran lunga maggiore rispetto a quello della cittadina andalusa (quasi 24° a Las Palmas, contro 7,6° di Granada)

Il decimo posto della classifica spetta a Palermo, con 340 ore di sole. Il bel tempo che caratterizza la maggior parte dell'anno permette al turista di ammirare e godersi ogni angolo dell'affascinante città siciliana.

Altre località soleggiate nella classifica top 30

Anche il resto della classifica, quello che va dall'undicesimo al trentesimo posto, vede una predominanza di località italiane e spagnole. Tra le città italiane troviamo Roma (17°posto), Napoli (20°), Bari (21°) e Torino (22°). Seguono Verona al 26° posto e Venezia, Milano e Firenze, rispettivamente al 28°, 29° e 30° posto.

Nella graduatoria anche una città francese, Marsiglia in 13sima posizione, Tirana (Albania) al 16° posto, Atene (Grecia) al 18° e Sofia (Bulgaria) in 24esima posizione.

Per una vacanza all'insegna del sole in Svizzera è possibile puntare verso Zurigo, 25esima, mentre invece, per chi è in procinto di organizzare un tour del Portogallo, la località dove quasi sicuramente potrà imbattersi anche in giornate belle e soleggiate (e non solo) è Lisbona, 27esima della graduatoria.