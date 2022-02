Le città più sicure al mondo per il 2022: c’è anche un’italiana

La Berkshire Hathaway Travel Protection (Bhtp), una delle compagnie assicurative americane più famose al mondo, ha stilato la classifica delle città più sicure per l'anno 2022. A sorpresa in top ten ritroviamo anche una delle città italiane più amate e visitate al mondo: Roma.

Viaggiare sicuri: le città dove andare nel 2022

Dopo due anni di pandemia, si è tornati a viaggiare anche se con mascherine e Green Pass. Viaggiare in sicurezza è uno dei temi più gettonati quando si parla di vacanze e weekend. In questa direzione si è mossa la compagnia assicurativa Berkshire Hathaway Travel Protection (Bhtp) nel pubblicare la "State of Travel Insurance report" con la classifica delle città più sicure del 2022. Si tratta di un'indagine approfondita sui Paesi e rispettive città dove è consigliato viaggiare nel 2022 prendendo in considerazione il fattore "sicurezza".

La classifica è stata ottenuta prendendo in esame le mete più richieste e ricercate tramite i motori Expedia e American Express Travel confrontate con i dati di GeoSure Global, The Economist e ancor di più con l'indice di crimine di Numbeo. Una somma di informazioni che hanno permesso di stilare la top ten delle dieci città più sicure dove viaggiare nel 2022. Quali sono le città più sicure al mondo dove organizzare una vacanza nel 2022? Bene, nella speciale classifica pubblicata da Travelpulse spunta anche una città italiana. Si tratta di Roma, da sempre una delle mete più visitate al mondo considerata una città sicura. anche se, pure qui come in tutte le grandi metropoli, è consigliato prestare sempre attenzione. La città eterna si piazza al decimo posto nella speciale classifica (ed è stata anche la città più ricercata su Google nel 2021).

La classifica delle città più sicure al mondo 2022

Al primo posto della classifica delle città più sicure troviamo Montreal, in Canada, premiata da Berkshire Hathaway Travel Protection. In classifica c'è anche Berlino, che occupa la nona posizione. All'ottavo posto troviamo Hong Kong. Continuando a risalire la classifica, settima posizione per Barcellona.

Al sesto posto nella top 10 troviamo Londra, la cosmopolita capitale del Regno Unito. In quinta posizione, invece, c'è Sydney, mentre al quarto posto della classifica troviamo Singapore. Nella top 3 delle città più sicure al mondo nel 2022 al terzo posto Tokyo, seguita da Amsterdam. Primo posto per Montreal.

Ecco un riepilogo con le dieci città più sicure al mondo per l'anno 2022: