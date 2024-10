Città più green in Italia: la classifica di Ecosistema Urbano 2024

Ecosistema Urbano 2024 ha reso nota la classifica delle città più green in Italia stilata da Legambiente e Ambiente Italia con la collaborazione de Il Sole 24 Ore. Le città del Nord Italia dominano la classifica occupando le posizioni più alte. Ecco tutti i dettagli.

Reggio Emilia è la città più green del 2024 in Italia

Quali sono le città più Green in Italia? La classifica Ecosistema Urbano 2024 stilata da Legambiente e Ambiente Italia ha analizzato le performance green di 106 capoluoghi del nostro Paese considerando cinque parametridi giudizio: la qualità dell’aria, l'acqua, i rifiuti, la mobilità e l'ambiente. Proprio Legambiente parlando di questa ricerca ha comunicato: "Nelle città è in atto una rivoluzione ecologica ma è troppa lenta. Serve un green deal made in Italy che abbia al centro una strategia nazionale urbana che non lasci soli i comuni nell’affrontare i temi legati a sicurezza e vivibilità, a partire da quelli ambientali come crisi climatica, inquinamento, mobilità, ma anche rigenerazione urbana e overtourism".

In vetta alla classifica troviamo Reggio Emilia, la città più green d'Italia seguita da Trento e Parma. Il Nord occupa le prime posizioni della classifica a discapito delle città del Sud. Le grandi metropoli come Roma, Napoli e Milano non sono nella top ten. A sorpresa al 13esimo posto c'è Cosenza, tra le poche città del Sud a raggiungere una posizione in alto.

La classifica delle città più green d'Italia nel 2024

Ma passiamo alla classifica delle città più green d'Italia Ecosistema Urbano 2024 stilata da Legambiente e Ambiente Italia. Al primo posto troviamo Reggio Emilia seguita da Trento e Parma. Al quarto posto c'è Pordenone, seguita da Forlì, Treviso e Mantova. Chiudono la top ten delle città più green d'Italia: la città di Bologna, unica metropoli, all'ottavo posto, Bolzano nona classificata e Cremona al decimo posto. L'Emilia Romagna primeggia nella classifica con più capoluoghi nella top ten con Bologna che ha guadagnato diverse posizioni rispetto allo scorso anno.

Milano si classifica solo 56esima, Napoli è 103esima, mentre Roma si piazza al 65° posto. Al 23imo posto troviamo Macerata, Siena al 26, ma spetta al Sud il primato delle città meno green d'Italia. A cominciare da Caserta al 98imo posto, Catanzaro al 99, Vibo Valentia al 101, Palermo al 102, Napoli al 103imo posto, Crotone al 104 e Reggio Calabria al 105. Da segnalare che la città dell'Aquila vince il primato della migliore qualità dell'aria.