Cile, stato di catastrofe: gli incendi mandano in fumo 7.000 ettari

In pochi giorni l'intensa ondata di caldo con temperature che hanno superato anche i 40 gradi e il forte vento hanno causato numerosi incendi forestali in Cile. Dal 1° febbraio sono bruciati oltre 7.000 ettari di superficie e si sono registrati anche 4 decessi. Il Governo cileno ha decretato lo stato di catastrofe nella regione del Bio Bio.

Gli incendi assediano il Cile

Dalla notte di mercoledì 1° febbraio, le regioni di Nuble e Bio Bio sono state colpite da incendi forestali in diversi comuni, tra i quali Arauco dove le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione dell'ospedale cittadino e costretto 3.000 persone a lasciare le loro abitazioni.

Patriotas hablando de que no hay aviones en ayuda de lo q pasa en Ñuble! A lo mejor no es el #superTanker pero miren 🤷 pic.twitter.com/wbcDT6KQnt — Cucho Romero😎✌️ (@dondemonio83) February 3, 2023

Il fuoco, che sta interessando l'area centro-sud del Paese, si è spinto fino alla regione di Bio, situata 500 km a sud della capitale Santiago. L'intensa ondata di caldo che ha investito la regione, insieme al forte vento, hanno permesso agli incendi di espandersi, rendendo la situazione molto complessa.

Il Governo cileno ha decretato ieri lo stato di catastrofe nella regione del Bio Bio, e il Ministro dell’Interno - Carolina Toha - ha dichiarato che la decisione si è resa necessaria per permettere di fornire sostegni speciali aggiuntivi, vista l'attuale emergenza incendi.

Emergencia en Chile 🔴 Formacion de "Tornado de fuego " en la region de ñuble. pic.twitter.com/OhIS3Hg2tc — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) February 4, 2023

Emergenza incendi, 4 vittime a Santa Juana

Il bilancio più pesante arriva da Santa Juana, nella regione di Bio Bio - dove le fiamme hanno causato 4 vittime. Nell'apprendere la notizia dei quattro morti il Ministro dell'Interno Toha ha specificato:

In un caso si trattava di persone che viaggiavano su una strada principale, in un altro caso su una strada interna, viaggiavano su automezzi. In un caso sono bruciati perché colpiti dal fuoco. Nell’altro, probabilmente cercando di sfuggire al fuoco

Anche il Presidente del Cile Gabriel Boric - che si era messo in viaggio ieri per la sua città natale Punta Arenas - ha interrotto le vacanze per recarsi nella zona interessata in questi giorni dall'ampio dilagare di incendi.