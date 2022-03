Cielo arancione a Bolzano per l'arrivo della sabbia del Sahara: le immagini

La città di Bolzano si colora di arancione. Uno spettacolo di luci e colori nel capoluogo dell'omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige dovuto alla sabbia del Sahara.

Sabbia del Sahara in Italia: Bolzano si colora d'arancio

Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 marzo, il cielo sopra Bolzano si è colorato di arancione. Uno spettacolo davvero unico per i cittadini della provincia autonoma del Trentino - Alto Adige che hanno immortalato l'insolito gioco di luci e colori dovuto all'arrivo della sabbia del Sahara con foto e video condivisi sui social.

Il cielo si presentava con un colore unico: un mix di giallo, ocra ed arancio che ha incuriosito i cittadini che, dopo le foto di rito da pubblicare sui social, si sono domandati a cosa sia dovuto questo insolito scenario. Si tratta di un fenomeno legato alla sabbia del deserto del Sahara che in questi giorni è arrivata nel nostro paese. I venti forti arrivati dall'Africa hanno permesso ai granelli di arrivare fino a noi. A fare il resto poi è la natura: i raggi del sole uniti a questa sabbia del Sahara hanno permesso di colorare il cielo di giallo-arancio!

☁️ La suggestiva atmosfera di oggi a #Bolzano in questa foto dalla Torre #Hafner scattata da Giorgio Perbellini pic.twitter.com/0QGR7lOQkH — Alan Conti (@fasbej) March 15, 2022

Cielo con strani colori a Bolzano: dal giallo all'arancio

In diverse zone del nordest Italia i cittadini si sono così ritrovati ad osservare uno spettacolo davvero insolito. L'aria si è colorata di una tinta particolare che ha incuriosito non solo i cittadini di Bolzano, visto che il fenomeno si è presentato anche in Veneto.

Alzando gli occhi al cielo, in tanti hanno notato che il grigiore del cielo aveva lasciato spazio a colori decisamente inediti dovuti all'unione dei raggi solari con la sabbia del deserto. Il fenomeno nei prossimi giorni potrebbe ripresentarsi e in maniera ancora più evidente con la sabbia del deserto che potrebbe perfino posarsi lungo le strade.