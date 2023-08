Meteo, ciclone in arrivo sull'Italia: nuova ondata di maltempo al Nord con fenomeni violenti

Maltempo e temporali in arrivo al Nord con piogge e rovesci anche localmente intensi nelle regioni del Nord-Est. Non si esclude un peggioramento del clima anche nelle regioni del Centro con un calo termico delle temperature che interesserà anche le regioni del Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: arriva un ciclone nella prima settimana d'Agosto

Il mese di Agosto inizia all'insegna del maltempo e di un clima instabile e variabile. Due perturbazioni atlantiche sono in arrivo sull'Italia: la prima prevista per martedì 1 agosto nelle regioni del Nord e del Nord-Est destinata ad esaurirsi già nella giornata di mercoledì 2 agosto. L'alta pressione, invece, permane al Sud e Isole favorendo un clima caldo con temperature sopra la norma.

Per giovedì 2 agosto, infatti, è previsto anche caldo e sole al Centro-Sud e Isole, ma con tempo stabile anche nelle regioni del Nord nonostante qualche possibile annuvolamento lungo il settore alpino. Nella giornata di giovedì 3 agosto è previsto il passaggio della seconda perturbazione in arrivo dalla Francia che determinerà un peggioramento del clima fino a venerdì con il ritorno di piogge, rovesci e un abbassamento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 1 agosto: nuvole sparse con piogge, anche di forte intensità, e il rischio di grandinate e nubifragi in Piemonte e Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Nelle prime ore del pomeriggio il maltempo si farà sentire ancora in buona parte del Nord con il possibile rischio di nubifragi e grandinate accompagnate da forti raffiche di vento. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con qualche nuvola in più nelle zone interne del Centro-Sud nel pomeriggio. Le temperature in calo al Nord.

Le previsioni meteo e la tendenza dei prossimi giorni

Per la giornata di mercoledì 2 agosto è previsto bel tempo lungo tutto lo stivale. Anche al Nord si registra una pausa dal clima instabile degli ultimi giorni e si escludono piogge e rovesci, anche se è prevista una moderata nuvolosità lungo le Alpi e nelle regioni dell'estremo Nord-Est. Con l'arrivo della sera torna il maltempo con qualche debole pioggia sui versanti alpini settentrionali per via dell'arrivo della seconda perturbazione di agosto.

In calo le temperature minime al Nord-Est, mentre in lieve aumento le massime. La seconda parte della prima settimana di agosto è segnata dal passaggio di una nuova perturbazione che porterà maltempo al Nord e fine alle temperature bollenti del Sud e Isole. Giovedì 3 agosto bel tempo e sole al Sud e Isole, mentre annuvolamenti in aumento nelle regioni del Nord con qualche possibile temporali sul Levante ligure. Il maltempo si farà sentire in alto Piemonte, Lombardia e a ridosso di Alpi e Prealpi con fenomeni temporaleschi intensi associati a fortissime raffiche di vento.

La perturbazione nella giornata di venerdì 4 agosto arriverà anche nelle regioni del Centro innescando una serie di temporali che interesseranno Toscana, Umbria e Marche. Al Nord tempo ancora instabile con il rischio di piogge e temporali in Lombardia e regioni di Nord-Est. Sabato 5 agosto la massa d'aria fredda portata dalla perturbazione n.2 del mese arriverà anche al Sud con un sensibile calo delle temperature, Isole comprese, con valori intorno ai 26°. Da domenica 6 agosto la perturbazione lascerà l'Italia.