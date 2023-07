Le case del futuro saranno costruite con i funghi? L’idea in uno studio. VIDEO

E se un giorno vivessimo in case costruite con i funghi? E no, non stiamo parlando di case come quelle dei Puffi, con l’inconfondibile forma a fungo e un idilliaco ambiente intorno. Un gruppo di ricercatori e scienziati dell’Università di Newcastle ha creato una pasta realizzata con funghi, che dovrebbe consentire - stando al loro lavoro - di produrre materiali per le costruzioni non solo più leggeri, ma anche più ecologici. L’idea della ricerca è proprio quella di fornire un contributo per ridurre l’impatto ambientale dell’industria delle costruzioni. E per questo - riporta l’Agi - hanno sviluppato un modo per coltivare materiali da costruzione utilizzando stampi lavorati a maglia e la rete radicale dei funghi.

Case costruite con i funghi? Ecco il “mycocrete”

Simili compositi sono già stati sperimentati in passato, ma ci si era sempre scontrati con alcuni problemi: la forma e i vincoli di crescita del materiale organico avevano reso difficile lo sviluppo di applicazioni diverse che ne sfruttassero appieno il potenziale. Adesso però, utilizzando gli stampi lavorati a maglia come struttura flessibile o “cassero”, gli scienziati hanno creato un composito chiamato “mycocrete” che è più resistente e versatile in termini di forma, consentendo la produzione di materiali da costruzione relativamente ecologici. “La nostra ambizione è trasformare l’aspetto, la sensazione e il benessere degli spazi architettonici utilizzando il micelio in combinazione con materiali biobasati come la lana, la segatura e la cellulosa”, ha dichiarato la dott.ssa Jane Scott dell’Università di Newcastle, autrice corrispondente dell’articolo pubblicato su Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Che il nostro futuro sia davvero dentro a case costruite con i funghi?