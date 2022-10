Caro energia: ecco come incide sulla vita quotidiana e sui prezzi di altri prodotti

Non solo caro energia. L'aumento delle bollette - che riguarda tutti - incide sulla vita quotidiana e sui prezzi di altri prodotti facendo così aumentare i prezzi di beni e servizi e in generale il costo della vita. Come? Quali sono i prezzi che aumentano? Ecco tutti i dettagli

Caro energia: dalle bollette agli altri aumenti

Non sono solo il gas e l'elettricità ad aumentare, a cascata, infatti, tali rincari vanno a colpire tutti i settori con impennate a doppia cifra o perfino tripla dei vari prezzi. Un esempio? Tra i prodotti alimentari a crescere maggiormente troviamo l'olio di semi, molto utilizzato in cucina. Il suo prezzo ha raggiunto, ormai, l'olio di oliva. Stessa sorte per la margarina che è aumentata del 26.5%. Secondo gli ultimi studi, paragonando il mese di settembre, appena concluso, all'anno scorso, vi è stato un balzo del 60,5%.

Quali sono i prodotti che sono aumentati maggiormente? In classifica troviamo sicuramente:

burro +38,1%

riso +26,4%

farina +24%

pasta +21,6%

zucchero +18,4%

gelati +18,2%

uova +16,6%

pollame +16,5%

latte fresco +15.3%

pane +14.6%

acqua minerale +12.9%

A essere colpiti sono principalmente i bene di prima necessità. La preoccupazione è tanta e diverse associazioni di consumatori e di imprenditori stanno cercando e chiedendo al Governo soluzioni proprio perché il caro energia continua a dare una spinta all’inflazione.

Rincari: come stanno reagendo le imprese

Da segnalare c'è la ricerca compiuta da Confesercenti che sottolinea come il 36% delle imprese sarà costretta ad aumentare i prezzi finali dei propri prodotti e servizi per riuscire a sostenere la stangata in arrivo, mentre il 26% dovrà limitare gli orari di lavoro e di apertura per consumare meno energia. Il 6% pensa, invece, addirittura a una sospensione dell'attività nel periodo di bassa stagione, mentre il 18% dichiara di valutare una riduzione dei dipendenti.