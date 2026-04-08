FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cambio gomme estive 2026: scadenze e regole

Cambio gomme estive 2026: scadenze e regole

Quando vanno cambiate le gomme, per passare a quelle estive, e cosa rischia chi non lo fa? Date e sanzioni previste dal Codice della strada.
Mobilità8 Aprile 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it
Mobilità8 Aprile 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it

Per gli automobilisti italiani con l'inizio della bella stagione arriva uno degli obblighi ricorrenti: passare dagli pneumatici invernali a quelli estivi. Ma quando è opportuno fare il cambio gomme, e cosa rischia chi non lo fa?

Cambio gomme, le scadenze previste dal Codice della strada

A sancire l'obbligo del cambio pneumatici è il Codice della strada. La normativa di riferimento fissa infatti un calendario da rispettare, sia per il passaggio dalle gomme estive a quelle invernali che viceversa.

Secondo quanto contenuto nell'articolo 78 CdS gli automobilisti sono obbligati a circolare con l'equipaggiamento invernale dal 15 novembre al 15 aprile. Di conseguenza, a partire da giovedì 16, sarà possibile montare sulla propria auto le gomme estive. Per mettersi in regola con quanto previsto per la bella stagione, agli automobilisti viene concesso un mese di proroga, ma entro il 16 maggio tutti i veicoli circolanti dovranno essere dotati di pneumatici idonei.

Chi è esonerato dal cambio gomme 2026?

Vi sono alcune categorie che non saranno tenute a effettuare la sostituzione gomme. Si tratta in particolare di quei veicoli dotati di pneumatici 4 stagioni, conosciuti anche come gomme all season. Questi fascioni sono infatti progettati per adattarsi a ogni condizione meteo. Ovviamente, per essere in regola, dovranno essere omologati e riportare le marcature previste.

Esistono altre deroghe? Sì, e riguardano gli automobilisti che montano gomme invernali che rispettano indici di velocità e misure indicate nel libretto di circolazione. Questi ultimi possono mantenerle tutto l'anno, anche se non è la scelta più consigliata.

Perché è importante cambiare le gomme?

A differenza degli pneumatici invernali, quelli estivi sono realizzati per garantire al veicolo prestazioni eccellenti con le alte temperature. Mettersi al volante di un mezzo adeguatamente equipaggiato, significa garantire a se stessi e ai passeggeri viaggi più sicuri, maggior risparmio e rispetto dell'ambiente.

I corretti pneumatici garantiscono infatti una maggiore aderenza al fondo stradale caldo, spazi di frenata più contenuti, minore usura e consumi di carburante nettamente inferiori (a tutto vantaggio di portafoglio e ambiente). Viaggiare invece con le gomme invernali anche in estate comporta una maggiore usura della mescola e un peggioramento delle prestazioni.

Multe e sanzioni per mancato cambio gomme

Cosa rischiano coloro che viaggiano con pneumatici non conformi al periodo? Per gli automobilisti che verranno sorpresi alla guida di veicoli dotati di gomme inadeguate dopo il 16 maggio, scatterà una sanzione. La multa, stabilita dall'art. 78 CdS, potrà andare da un minimo di 422 a un massimo di 1695 euro. Per l'automobilista potrebbe anche scattare il ritiro del libretto di circolazione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Scioperi e proteste previsti ad aprile: tutte le date in calendario
    Mobilità1 Aprile 2026

    Scioperi e proteste previsti ad aprile: tutte le date in calendario

    Anche il mese di aprile 2026 si preannuncia critico per gli scioperi di treni, trasporto pubblico locale e aerei. Tutte le date delle proteste.
  • Sciopero trasporti 27 marzo: lo stop nella città di Milano e Napoli, chi si ferma e quando?
    Mobilità27 Marzo 2026

    Sciopero trasporti 27 marzo: lo stop nella città di Milano e Napoli, chi si ferma e quando?

    Sciopero nazionale del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione a rischio: i disagi.
  • Tornano dal 28 marzo i “treni del mare” per la Liguria: tutte le date, gli orari e i percorsi
    Mobilità25 Marzo 2026

    Tornano dal 28 marzo i “treni del mare” per la Liguria: tutte le date, gli orari e i percorsi

    Con l'arrivo della primavera e dell'estate tornano i treni del mare: orari, tratte e date di partenza.
  • Carburanti: prezzi in salita, nonostante il taglio delle accise
    Mobilità25 Marzo 2026

    Carburanti: prezzi in salita, nonostante il taglio delle accise

    Il prezzo della benzina sarebbe dovuto calare con il taglio delle accise, mentre i costi alla pompa sembrano lievitare.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Tendenza8 Aprile 2026
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Dopo una lunga fase stabile si profila un cambio di scenario soprattutto tra domenica e l'inizio della nuova settimana. La tendenza meteo
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
Tendenza7 Aprile 2026
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico.
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
Tendenza6 Aprile 2026
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
L'anticiclone fino a giovedì 9 assicura all'Italia tempo stabile e clima molto mite, da venerdì 10 due possibili evoluzioni: la tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 15:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154