Cambio gomme estive 2026: scadenze e regole

Per gli automobilisti italiani con l'inizio della bella stagione arriva uno degli obblighi ricorrenti: passare dagli pneumatici invernali a quelli estivi. Ma quando è opportuno fare il cambio gomme, e cosa rischia chi non lo fa?

Cambio gomme, le scadenze previste dal Codice della strada

A sancire l'obbligo del cambio pneumatici è il Codice della strada. La normativa di riferimento fissa infatti un calendario da rispettare, sia per il passaggio dalle gomme estive a quelle invernali che viceversa.

Secondo quanto contenuto nell'articolo 78 CdS gli automobilisti sono obbligati a circolare con l'equipaggiamento invernale dal 15 novembre al 15 aprile. Di conseguenza, a partire da giovedì 16, sarà possibile montare sulla propria auto le gomme estive. Per mettersi in regola con quanto previsto per la bella stagione, agli automobilisti viene concesso un mese di proroga, ma entro il 16 maggio tutti i veicoli circolanti dovranno essere dotati di pneumatici idonei.

Chi è esonerato dal cambio gomme 2026?

Vi sono alcune categorie che non saranno tenute a effettuare la sostituzione gomme. Si tratta in particolare di quei veicoli dotati di pneumatici 4 stagioni, conosciuti anche come gomme all season. Questi fascioni sono infatti progettati per adattarsi a ogni condizione meteo. Ovviamente, per essere in regola, dovranno essere omologati e riportare le marcature previste.

Esistono altre deroghe? Sì, e riguardano gli automobilisti che montano gomme invernali che rispettano indici di velocità e misure indicate nel libretto di circolazione. Questi ultimi possono mantenerle tutto l'anno, anche se non è la scelta più consigliata.

Perché è importante cambiare le gomme?

A differenza degli pneumatici invernali, quelli estivi sono realizzati per garantire al veicolo prestazioni eccellenti con le alte temperature. Mettersi al volante di un mezzo adeguatamente equipaggiato, significa garantire a se stessi e ai passeggeri viaggi più sicuri, maggior risparmio e rispetto dell'ambiente.

I corretti pneumatici garantiscono infatti una maggiore aderenza al fondo stradale caldo, spazi di frenata più contenuti, minore usura e consumi di carburante nettamente inferiori (a tutto vantaggio di portafoglio e ambiente). Viaggiare invece con le gomme invernali anche in estate comporta una maggiore usura della mescola e un peggioramento delle prestazioni.

Multe e sanzioni per mancato cambio gomme

Cosa rischiano coloro che viaggiano con pneumatici non conformi al periodo? Per gli automobilisti che verranno sorpresi alla guida di veicoli dotati di gomme inadeguate dopo il 16 maggio, scatterà una sanzione. La multa, stabilita dall'art. 78 CdS, potrà andare da un minimo di 422 a un massimo di 1695 euro. Per l'automobilista potrebbe anche scattare il ritiro del libretto di circolazione.