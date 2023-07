Caldo record, oggi meteo africano: domani vacilla al Nord

Caldo e afa in tutta Italia. La seconda ondata di calore dell'estate 2023 ha raggiunto il suo apice con temperature oltre i 40° e notti tropicali. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia oggi: caldo e rischio di temporali localmente forti al Nord

Sono giornate di grande caldo lungo tutto lo stivale con picchi di temperature che hanno superato i 40°. L'anticiclone africano è nel pieno della sua forza soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord vacilla con il ritorno di piogge e temporali. Le regioni centro-meridionali sono nell'apice del grande caldo con temperature che sfiorano i 45° nelle zone interne.

Anche al Nord previsti picchi di 40° nella bassa Pianura Padana senza dimenticare il fenomeno delle notti tropicali con temperature notturne comprese tra i 20-25°. Il caldo si farà sentire ancora a lungo al Centro-Sud, mentre nelle regioni del Nord da giovedì 20 luglio è previsto un indebolimento dell'anticiclone con una lieve attenuazione del caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 19 luglio: bel tempo e sole lungo tutto lo stivale. Il caldo ha raggiunto il suo apice da Nord a Sud con temperature bollenti, anche se su Alpi e Prealpi non si escludono rovesci e temporali nel pomeriggio su quelle lombarde e orientali. Il rischio di piogge, anche localmente intense e forti, è previsto lungo le coste adriatiche, ma anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Ferrarese. Le temperature si mantengono ancora molto elevate con valori di 40 gradi nella bassa Pianura Padana e oltre i 40-45 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori.

Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni

Giovedì 20 luglio ancora bel tempo soleggiato al Centro-Sud e Nord-Ovest, mentre nelle regioni del Nord torna il maltempo con piogge e rovesci che dapprima interesseranno le Alpi orientali e le Prealpi lombarde per poi raggiungere Lombardia. In lieve calo le temperature al Nord con valori massimi più vicini alla norma, mentre al Sud ancora caldo estremo con picchi oltre i 40°. Ma che tempo farà nei prossimi giorni?

Le previsioni meteo delineano per venerdì 21 luglio piogge e rovesci in buona parte del Nord: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L'instabilità climatica nelle prime ore del pomeriggio raggiungerà anche Alpi e le Prealpi per poi spingersi verso la pianura del Nord-Est e di Nord-Ovest. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi intensi con grandinate e violente raffiche di vento.

Sabato 22 luglio il maltempo interesserà tutte le regioni del Nord compreso l’Appennino centro-settentrionale, mentre al Centro-Sud farà ancora caldo con sole e temperature bollenti. Con l'arrivo di questa fase instabile nelle regioni del Nord ci sarà una attenuazione del grande caldo, anche se solo momentaneamente visto che da domenica 23 luglio tornerà tempo più stabile e soleggiato. L'inizio della prossima settimana sarà ancora all'insegna del grande caldo complice il rinforzo dell’alta pressione nord-africana.