Caldo record in Sicilia, a Siracusa si sfiorano i 25°C: cosa sta succedendo?

Caldo anomalo in Sicilia. Giunti ormai alla fine del mese di gennaio, con temperature invernali su tutto il territorio italiano, in gran parte dell'isola il clima è quasi paragonabile a quello estivo.

Caldo anomalo in Sicilia: a Siracusa sfiorati i 25°C

Temperature record nell’area Sudorientale della Sicilia dove sono stati superati i 25°C, con Siracusa che si è rivelata essere la località più calda dell'isola, dove nei giorni scorsi si è arrivati addirittura a toccare la soglia dei 25,3 °C, come confermano i dati forniti dal SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

Temperature estive in diverse località

Le temperature, quasi estive si sono verificate anche nell’entroterra, come nella località di Floridia. Anche a Catania il termometro ha segnato temperature molto alte rispetto alla media di stagione, con il picco di ben 23,9°C. A Palermo i termometri hanno sfiorato i 24,7 °C. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) si legge quanto segue:

"Nuovi record di temperatura massima del mese di gennaio per alcune serie di dati SIAS. Sono state 5 le stazioni della rete SIAS, tutte ubicate sul settore ionico, a superare oggi, giorno 18, il loro massimo valore di temperatura massima giornaliera del mese di gennaio dall'inizio delle rilevazioni, quasi per tutte dall'anno 2002. Tra i valori massimi ritoccati, il più elevato, di 23,9 °C, è stato registrato dalla stazione SIAS Catania, che ha superato il record precedente di 23,3 °C registrato il 4 gennaio 2003. Oggi il massimo valore rilevato sulla rete SIAS è stato registrato dalla stazione Siracusa con 25,3 °C, che ha eguagliato la massima assoluta di gennaio già registrata il 10 gennaio 2016".

Siccità in Sicilia: in ginocchio il settore agricolo

Nonostante siamo in pieno inverno, in Sicilia, la pioggia resta un miraggio. In alcune località non piove da diversi mesi. I siciliani stanno facendo i conti con una pesante crisi idrica, che sta letteralmente mettendo in ginocchio il settore dell'agricoltura. In circa 50 comuni, nei giorni scorsi è scattato il razionamento dell’acqua. Dopo il periodo di siccità che si è verificato durante i mesi estivi, sull'isola si sperava in un inverno con abbondanti piogge in modo da tirare un sospiro di sollievo, ma così non è stato.