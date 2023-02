Caldaie a gas, verso il divieto UE dal 2025: cosa fare per non farsi trovare impreparati?

Le caldaie a gas potrebbero venir vietate dall'UE già dal 2025. Perché? Come fare per non farsi trovare impreparati? Ecco tutte le ultime news sulla proposta dell'UE e sui possibili tempi di approvazione oltre a cosa c'è da sapere in merito per poter continuare a riscaldare la propria abitazione nel migliore dei modi.

Caldaie a gas: i motivi del possibile divieto dell'UE

Dal 2025, a quanto pare, potrebbe arrivare il divieto di installazione di caldaie a gas per le nuove costruzioni e per gli immobili in ristrutturazione. A ciò si deve aggiungere il fatto che già dall’anno prossimo potrebbe entrare in vigore lo stop agli incentivi statali per l’acquisto di quest'ultime.

Come mai? La direttiva approvata dalla Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo ha l’obiettivo di rendere le case degli europei più sostenibili, più sicure e più efficienti dal punto di vista energetico.

In quest'ottica, per il pieno rispetto dell'ambiente, le caldaie a combustione dovranno essere progressivamente sostituite con sistemi analoghi, ma meno inquinanti. Il condizionale è ancora d'obbligo. Sapremo se il divieto sarà davvero in vigore solo il mese prossimo quando il testo definitivo della direttiva sarà all’attenzione del Parlamento Europeo e ci sarà l’approvazione definitiva delle misure. Cosa accadrà dopo? Una volta approvato il testo i Paesi dell'UE avranno ben 2 anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme e modificare i propri usi e costumi in materia di riscaldamento.

Le possibili problematiche: abbandono sì o abbandono no?

Leggendo attentamente il testo, è stato fatto notare che la possibilità di avere un sistema calorifero ibrido nella propria abitazione rischierà di rallentare l'abbandono delle caldaie a gas e ostacolare gli obiettivi che l'UE si è prefissata.

Come fare in vista del possibile stop?

La proposta dell'UE deve seguire il suo iter e non c'è ancora nulla di definitivo. Nel frattempo però c'è già chi pensa a come fare qualora il divieto di vendere caldaie a gas e di installarle in immobili ristrutturati possa entrare in vigore.

Il consiglio dato dalla stessa UE ai Paesi membri è quello di incrementare le misure di sostengo ai sistemi a basso impatto ambientale come l'idrogeno (per esempio in miscela con il metano) o sistemi ibridi che prevedono sia la tradizionale combustione di un gas che l'uso della pompa di calore come sistema preponderante per l'uso della caldaia.

Altri consigli utili? La caldaia a gas può essere sostituita con un sistema di riscaldamento a pompe di calore, con caldaie ibride, ma anche altri metodi di riscaldamento come l'utilizzo di stufe a pellet.