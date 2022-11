Caduta dei capelli? Ecco il ruolo della vitamina D

Tra le cause della perdita di capelli ci può essere la carenza di vitamina D. Infatti, come emerge da un articolo scientifico pubblicato su Dermatology Online Journal, questa sostanza stimola i follicoli piliferi nuovi e vecchi, favorendo la crescita dei capelli. È stato evidenziato anche un legame con l’alopecia, una malattia autoimmune che determina chiazze calve sul cuoio capelluto e su altre aree del corpo.

La carenza di vitamina D e i possibili rimedi

La vitamina D viene prodotta attraverso l’esposizione della pelle alla luce solare, oppure con l’assunzione di alcuni specifici alimenti come pesce (soprattutto salmone e sgombro, ma non solo), frutta secca, olio di fegato di merluzzo e tanto altro. Con l’arrivo della stagione fredda si trascorre meno tempo all'aria aperta e di conseguenza diventa più complicato produrre la giusta quantità di questa vitamina. Perciò è bene non scordarsi di assicurarsene il corretto apporto.

I segnali di una carenza di vitamina D includono dolore alle ossa, senso di spossatezza, difficoltà di concentrazione, problematiche della pelle ed emicrania. In pochi, però, sanno che c’è un collegamento tra vitamina D e salute del cuoio capelluto: non solo per la perdita di capelli, ma anche per una maggiore probabilità di sviluppare alcune malattie.

Ovviamente, prima di assumere integratori di vitamina D è importante consultare il medico e assicurarsi che ci sia una reale carenza di questo nutriente, per evitare eccessi e spese inutili.