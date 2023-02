Quanto sono sicure le bombolette spray di Carnevale? Gli esperti mettono in guardia

Siamo nel pieno del carnevale e - come ogni anno - vengono organizzate sfilate di carri e feste in maschera. I più piccoli si divertono con coriandoli, stelle filanti e bombolette spray, ma mentre i primi due sono "giocattoli" del tutto innocui, le bombolette di schiuma non sono prive di rischi (e neppure giocattoli per bambini).

Bombolette spray di Carnevale, non sono giocattoli

Fanno ormai parte del "corredo" di tanti bambini in maschera, e non è difficile trovarle nei negozi esposte nel reparto giocattoli di carnevale. Stiamo parlando delle bombolette spray di schiuma che da diversi anni fanno da "corredo" ai bambini mascherati, insieme a sacchetti di coriandoli e rotoli di stelle filanti. Ma sono davvero così sicure in mano ai più piccoli?

A mettere in guardia sui potenziali rischi che corrono sono gli esperti del Ministero della Salute, che ormai da molti anni mettono in guardia sui possibili rischi, sottolineando anche il fatto che - a differenza di quello che pensano quasi tutti - le bombolette spray non sono giocattoli, ovvero non sono classificate come tali:

Di solito queste schiume/stelle filanti non sono vendute come giocattoli perché non hanno superato positivamente la prova che evidenzi l’assenza di irritazione per gli occhi, quindi sull’etichetta riportano le cautele da seguire per il loro utilizzo.

Il fatto che molti negozi le espongano proprio nel reparto destinato ai giocattoli per bambini non deve trarre in inganno, facendoci pensare che si tratti di oggetti innocui. Sull'etichetta di queste bombolette infatti, oltre alle cautele da adottare, è riportata anche la dicitura "destinate ai maggiori di 14 anni". Si tratta quindi di prodotti che non devono essere utilizzati dai bambini, anche se spesso sono proprio loro ad amarli così tanto.

Bombolette spray di Carnevale, regole da seguire

Quali precauzioni adottare se proprio non riusciamo a fare a meno di usarle? Dal Ministero della Salute arrivano le indicazioni per evitare che i festeggiamenti di Carnevale si trasformino in rischi. Non bisogna infatti sottovalutare i rischi legati a queste bombolette contenenti sostanze infiammabili e irritanti.

Gli esperti del Ministero della Salute raccomandano di evitare di spruzzare la schiuma delle bombolette:

negli occhi (si rischiano cheratopatia puntata e abrasioni corneali )

e ) sulle persone o sui vestiti (la schiuma potrebbe raggiungere viso o occhi)

nelle immediate vicinanze di fiamme (comprese le candeline sulle torte)

Le prime segnalazioni di danni legati all'utilizzo scorretto delle bombolette spray risalgono al 2008, anno in cui 14 bambini subirono lesioni oculari e danni alla pelle. In quel caso furono rinvenute sostanze irritanti in alcune bombolette di schiuma spray.