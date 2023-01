Bollette gas, a dicembre +23% sale la spesa annua media a famiglia: gli ultimi dati

Stangata per quanto riguarda le bollette del gas. A dicembre si registra un +23%. Sale la spesa annua media a famiglia. Ecco quanto incide sulle tasche degli italiani questo importante rincaro e cosa comporta.

Rincaro bollette gas: cosa è cambiato? L'aumento di dicembre

A quanto pare assisteremo ad un netto rialzo di tutti i prezzi e delle tariffe dei servizi. Nell'occhio del ciclone vi sono ora le bollette del gas. Dagli ultimi dati è emerso come a dicembre la famiglia tipo - ovvero una famiglia che consuma in media 1.400 metri di gas all'anno -, con un contratto nel mercato tutelato, abbia visto aumentare la propria bolletta del 23,3% rispetto al mese di novembre.

A renderlo noto è stata la stessa ARERA ovvero l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La colpa? Dell'aumento della spesa per l’acquisto di gas naturale, dovuta a sua volta all’aumento dei costi di approvvigionamento.

Come sappiamo oltretutto nelle prime settimane del mese di dicembre le quotazioni del gas erano ancora particolarmente elevate, con punte di circa 135 €/MWh. Solo a fine mese, invece, vi è stata una riduzione. Per questo motivo il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti di tutela è stato fissato in 116,6 €/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati giorno dopo giorno durante tutto l'ultimo mese del 2022.

ARERA ha comunque rivendicato il nuovo metodo di aggiornamento ex post introdotto a luglio, in base al quale la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene calcolata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e ha comportato risparmi.

Come cambia e quanto aumenta la spesa media?

La spesa media per il gas della famiglia tipo da gennaio e dicembre 2022 è di circa 1.866 euro. Si registra pertanto un aumento del 64,8% rispetto al 2021. Secondo l'Unione nazionale consumatori, il nuovo rincaro del gas comporta oltretutto una spesa superiore di 400 euro su base annua per le famiglie.