Bollette del gas, nuovo aumento: ecco cosa cambia secondo i dati di Arera

Nuovo rialzo in vista per le bollette del gas. Cosa cambia? Ecco tutti i dati riportati da Arera che ha ufficializzato gli aumenti ed esposto chiaramente cosa dovremo aspettarci.

Bollette del gas, nuovo aumento: cosa ci attende? Quanto pagheremo in più?

Arera ha ufficializzato ciò che molti già prospettavano. Ci sarà un nuovo aumento sulle bollette del gas. Come previsto, con l'arrivo del freddo, l'impatto è stato più che notevole. Solo a novembre si è registrato un incremento del 13,7%. Cosa significa? Gli aumenti erano inevitabili vista la crescita della domanda di gas da utilizzare, ora, non solo per cucinare, ma anche per scaldarsi. Con l'aumento della domanda i prezzi della materia prima sono schizzati alle stelle. Quest'anno, però, dobbiamo dire un piccolo grazie al cambiamento climatico che ha fatto tardare l'arrivo del freddo e ci ha fatto risparmiare qualcosa.

In base alle nuove tariffe aggiornate del mercato tutelato, la famiglia tipo ha subito un innalzamento del prezzo del gas pari al 63,7% rispetto all’anno scorso. A ottobre, invece, avevamo tutti gioito per una discesa del prezzo del 12.9%.

Secondo i dati in mano ad Arera la spesa annuale - dall’1 dicembre 2021 al 30 novembre 2022 - per le forniture di gas sarà di 1.740 euro, con un aumento rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente pari al 63,7%.

Come cambia la bolletta del gas?

Leggendo la bolletta del gas cosa dovremo controllare, cosa cambierà? Ebbene dobbiamo sapere che non vi sono variazioni per l’esborso per il trasporto e la gestione del contatore. La spesa rimane ferma a 24,84 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, ovvero il 20,29% del totale della bolletta. Salgono, però, le imposte che passano da 22,44 a 23,15 centesimi di euro e sale, ovviamente, il prezzo del gas. Come dicevamo le famiglie ancora appartenenti al mercato tutelato pagheranno infatti 102,14 centesimi di euro con un aumento del 16% rispetto al mese di ottobre.