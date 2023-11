Bolide luminoso avvistato in Emilia Romagna: ecco tutte le news e le immagini

Il cielo è sempre pronto a lasciarci di stucco. Dopo l'aurora boreale giunta fino da noi, ecco che in Emilia Romagna un bolide luminoso ha solcato i cieli, soprattutto quelli della costa romagnola. Di cosa si trattava? Quando è avvenuto l'avvistamento? Vi sono immagini?

Bolide luminoso sulla costa romagnola: l'avvistamento e le immagini

Un bolide luminoso è stato avvistato attorno alle 20.20 circa di martedì 7 novembre 2023 in Emilia Romagna. Numerose segnalazioni sono giunte soprattutto dalle località che si trovano sulla costa romagnola. A quanto si apprende il bolide viaggiava in direzione Nord- Est. Come è stato descritto? Secondo i più aveva un colore verdognolo e comprendeva anche una bella scia luminosa dello stesso colore.

Molti bambini hanno pensato che si trattasse di una stella cadente e, da come si evince nei vari commenti comparsi sui social, hanno tentato di esprimere un desiderio e chiesto ai grandi presenti con loro di fare la stessa cosa. Altri, invece, hanno pensato, anche ironicamente, all'arrivo degli Ufo mentre altri ancora, più pragmatici e realistici, hanno ritenuto si potesse trattare di luci ad hoc di qualche locale. A immortalare il nuovo show, dopo l'aurora tra sabato e domenica, sono state le telecamere della rete di Meteo Forlì-Cesena che sono installate a Castiglione tra Forlì e Faenza.

Che cos'è un bolide luminoso?

Quando utilizziamo il termine bolide luminoso facciamo solitamente riferimento a un pezzo di roccia di pochi chili di peso che nell'attraversare l'atmosfera terrestre ad altissima velocità inizia a bruciare. Le dimensioni possono essere le più svariate. Ci sono massi molti piccoli ed altri, invece, davvero enormi. Lo spettacolo che offrono è particolare e suggestivo. Queste palle di fuoco attraversano il cielo lasciando una scia di curiosità e mistero. Un bolide infatti può essere classificare come un meteoroide, ovvero un frammento roccioso di metallo le cui dimensioni possono variare, capace di frantumarsi quanto entra nell'atmosfera e apparire ai nostri occhi come una grande scia luminosa.

In termini astronomici quando si usa il termine bolide si far riferimento ad un proiettile, una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa. La parole "bolide" non è però da considerarsi come termine prettamente scientifico. Perché? Ebbene gli astronomi non sono soliti distinguere le meteore in base alla loro luminosità.

Alla ricerca del bolide misterioso: la moda degli ultimi anni

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede una nuova moda. Dopo l'avvistamento di un bolide luminoso si cerca di capirne la traiettoria, si calcola il possibile luogo dell'atterraggio e si corre a vedere se qualche frammento abbia toccato il suolo e lì sia rimasto. Non sappiamo se anche dopo l'avvistamento di ieri sera ciò sia successo. In passato, però, anche qui in Italia, ha preso il via una appassionante caccia ai frammenti di bolidi luminosi con tanto di ritrovamenti finiti sui vari media.