Benzinai, confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio: chi aderisce? Le ultime news per chi viaggia

E' stato confermato - salvo cambiamenti dell'ultima ora - lo sciopero del 25 e 26 gennaio dei benzinai. Chi aderisce? Cosa succederà e cosa devono sapere gli automobilisti che si metteranno in viaggio e avranno bisogno di fare rifornimento? Ecco le ultime news in merito.

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio: i motivi dello stop e le modalità

Sono i benzinai questa volta ad incrociare le braccia. Lo stop era e rimane confermato. E' questo l'annuncio definitivo in una nota congiunta dei presidenti delle principali associazioni di categoria dei benzinai come: Faib, Fegica e Figisc -Anisa. Nella nota vi è anche una risposta al Ministro Urso che proprio in mattinata aveva lanciato un appello a revocare lo sciopero: "Il Governo continua a chiedere trasparenza e noi l'abbiamo offerta in tutti i modi. Quello che non ci si può chiedere è di autorizzare nuovi adempimenti e nuove sanzioni a carico dei gestori".

A incrociare le braccia, dopo le continue discussioni sui rincari riguardanti la benzina, saranno i gestori dei distributori di benzina per il 25 e il 26 gennaio. Il motivo? In primis vi è la forte delusione dopo la conferma dell’obbligo del mantenimento dei cartelloni esterni nei quali comunicare il prezzo medio contenuto all’interno del decreto trasparenza. Tra gli altri motivi dell'agitazione vi sono: i rincari, l’eliminazione dello sconto sulle accise a partire da questo mese, le misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione, una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti e per finire anche il rifinanziamento del fondo per il bonus trasporti.

Quanto durerà lo sciopero dei benzinai? Lo stop prenderà il via intorno alle ore 19 del 24 gennaio e terminerà alle 19 del 26, causando, sicuramente, inevitabili disagi agli utenti. In autostrada lo stop prenderà il via alle 22 di martedì 24 per terminare invece alle 22 di giovedì 26 gennaio. A chiudere saranno le varie pompe, anche quelle in modalità self service.

Sciopero benzinai: gli impianti che garantiranno il servizio

Dove si potrà far benzina nonostante lo stop? Il regolamento prevede che sulla rete di strade e autostrade “dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati”.

Resteranno aperti gli impianti completamente automatizzati, dove non c'è personale e sulla rete autostradale non potranno incrociare le braccia i gestori prescelti dalla Regione. Il regolamento prevede infatti che almeno un benzinaio ogni 100 chilometri sia aperto. Si consiglia pertanto di controllare gli elenchi della Prefettura e quelli delle Regioni per avere maggiori informazioni in merito a dove fare benzina anche nei giorni dello stop. In Emilia Romagna, ad esempio, la Regione ha fatto sapere che non si fermeranno, tra gli altri: i benzinai dell'Area di servizio Arda Ovest, km 73, quelli Area di servizio Cantagallo Ovest, km 199, quelli dell'Area di servizio Cantagallo Est, km 199 e per finire quelli dell'Area di servizio Arda Est, km 73.