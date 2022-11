Aumento costi di legna, pellet e bioetanolo: quanto costa il riscaldamento

Quanto costa il riscaldamento? Quanto pesano sulle tasche degli italiani gli aumenti dei costi dei metodi alternativi all'utilizzo del gas che prevedono che ad entrare in gioco nelle varie stufe o camini siano: legna, pellet e bioetanolo? Ecco le ultime notizie in merito in modo da calcolare quanto ci potrà costare tenere casa e ufficio al caldo durante il prossimo inverno.

Aumento prezzi pellet, legna e bioetanolo: a quanto ammontano i rincari?

Con l'arrivo del freddo occorre fare il punto della situazione su quanto ci costerà riscaldare casa questo inverno. Cosa dobbiamo sapere? In primis che oltre all'aumento del costo del gas sono aumentati anche i prezzi di bioetanolo, legna e pellet, arrivando alle stelle. Di quanto? Il pellet ha raggiunto rincari del +175% secondo i dati diffusi da AIEL e riportati nell'ultimo studio compiuto dal Codacons in merito alla spesa per i combustibili utilizzati nelle abitazioni ai fini del riscaldamento domestico. Un sacchetto di 15 kg è arrivato a costare ben 12 euro quando prima ne costava solo 4.35. Questo dato risulta essere il più preoccupante se si pensa che il pellet era considerato uno dei metodi di riscaldamento più economici e che molti hanno cambiato il proprio sistema di riscaldamento in casa preferendo ai vecchi termosifoni una bella stufa a pellet. Solo nei primi 5 mesi del 2022, infatti, le vendite di stufe sono aumentate del 28% rispetto al 2021 tanto che si è arrivati ad avere totale di oltre 8,3 milioni di stufe e caminetti in tutta Italia.

Come è cambiato il costo della legna da ardere? Anche in questo caso si sono registrati aumenti importanti. Nel 2021 una tonnellata costava 167 euro, ora 240 euro. L'aumento è del 43.7%. Il bioetanolo? Questo prodotto per camini ha infine fatto un balzo in avanti del 57%.

Quanto cosa riscaldare casa visti gli aumenti?

Quanto costa riscaldare casa? Prendiamo ad esempio una abitazione da 100 mq. Per riscaldarla servono in media 1.180 euro annui con il gas naturale. Utilizzando una stufa a pellet la spesa sale a 2.145 euro all’anno, mentre con la legna si spendono solo 750 euro. Questo almeno secondo i dati riportati dal Codacons. Quanto con il bioetanolo? Secondo le stime, usandone 2 litri al giorno, si arriverebbe a spendere 693 euro.