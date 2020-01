Alta pressione sull'Italia, ma si profila una svolta

In questi giorni non ci sono cambiamenti significativi in vista: l'alta pressione mantiene saldo il dominio sull'Italia, con condizioni meteo che restano per lo più stabili e temperature in molti casi superiori alla norma. Ma si profila una svolta per la fine della settimana, quando una perturbazione raggiungerà l'Italia.



Le previsioni per le prossime ore.

Dopo un giovedì destinato a trascorrere ancora nel segno del tempo stabile, venerdì vedremo i primi segni di cambiamento, sintomi dell’arrivo di una perturbazione che porterà delle piogge tra Liguria e alta Toscana e qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Tra sera e notte questo sistema nuvoloso attraverserà tutte le regioni settentrionali dove saranno possibili precipitazioni sparse, in rapido miglioramento già in nottata all’estremo Nord-Ovest. Durante questa fase qualche pioggia sarà possibile anche su buona parte della Toscana. Non è escluso il rischio di temporali sulla riviera di Levante. Nel resto del Paese tempo ancora stabile. Temperature senza grosse variazioni e leggermente sopra la media sulle regioni settentrionali. Venti di Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure e sui mari di Corsica e di Sardegna , Maestrale in indebolimento al Sud.

Nella giornata di sabato la perturbazione si concentrerà soprattutto sulle regioni di Nord-Est e su quelle tirreniche, dove porterà piogge anche sotto forma di rovescio o temporale. Nel frattempo l’aria più fredda che segue il sistema perturbato determinerà un abbassamento della quota neve, che arriverà fino ai 600-900 metri sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino settentrionale. Per quanto riguarda le temperature, è previsto un primo calo termico al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche; un temporaneo rialzo, invece, si profila per le regioni del medio Adriatico per effetto di venti occidentali. I venti soffieranno forti, di Maestrale, sui mari di Ponente, meridionali invece sull’Adriatico, ma in rapida rotazione da nord-est in serata a partire dall’alto Adriatico.

Foto iStock/Getty Images