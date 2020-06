Alta pressione latitante

Alta pressione ancora latitante: la settimana prosegue all’insegna dell’instabilità e con temperature che saranno in linea con le medie stagionali; nei prossimi giorni non sono previste ondate di calore e, quindi, picchi di caldo eccessivo sull’Italia.



Le previsioni per le prossime ore.

Anche nelle giornate di giovedì e venerdì la presenza di un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale manterrà condizioni di instabilità con un elevato rischio di temporali nelle regioni settentrionali, coinvolgendo marginalmente le aree interne del Centro. Il Sud e la Sicilia vedranno condizioni più stabili con tempo tipicamente estivo ma senza eccessi di caldo e con temperature massime fino a 30 gradi o poco oltre. L’attuale tendenza per il fine settimana pur non mostrando un ritorno a condizioni di tempo stabile in tutta la Penisola, indica un’attenuazione di questa lunga fase instabile sulle regioni del Nord dove i rovesci ed i temporali dovrebbero limitarsi a interessare le aree montuose.