Come allontanare le lumache dalle piante con rimedi naturali

Le lumache possono rappresentare un "pericolo" per le nostre piante e i fiori da giardino. Tuttavia tenerle lontane con sostanze chimiche potrebbe rivelarsi un rimedio tutt'altro che innocuo, soprattutto se in famiglia ci sono bambini o animali domestici. Per salvare le piante, la salute di tutti i componenti della famiglia e quella dell'ambiente, è meglio ricorrere a rimedi naturali.

Rimedi naturali per allontanare le lumache

Le lumache da giardino marroni sono la varietà più diffusa di Gasteropodi terrestri. Il loro nome scientifico è Helix Aspersa e sono facilmente riconoscibili per il colore marrone del guscio arrotondato e per quella spiccata tendenza a prendere di mira le piante e i fiori. Per allontanarle dalle nostre piante vi sono alcuni metodi naturali efficaci, che hanno il vantaggio di non costituire pericolo per bambini e animali, ma anche aiutarci a salvaguardare l'ambiente che ci circonda.

Un ottimo sistema per il controllo organico delle lumache potrebbe essere quello di introdurre dei predatori. Tra gli animali "golosi" di lumache marroni da giardino c'è la lumaca decollata. Si tratta di un'ottima predatrice golosa della "cugina" marrone che però si rivela innocua per le piante.

Tra i repellenti naturali più efficaci troviamo la sabbia, la farina fossile, i fondi di caffè e i gusci d'uovo schiacciati. Queste quattro sostanze - se cosparse alla base delle piante - terranno lontane le più comuni lumache da giardino.

Si potrebbe anche pensare di creare una sorta di trappola nella quale attirarle per poi allontanarle. Le lumache marroni amano i luoghi bui, freschi e umidi. Potremmo quindi realizzare un angolo con queste caratteristiche, aiutandoci con un panno spesso o una tavola, e poi raccoglierle e portarle fuori dal giardino.

Per tenerle lontane dai nostri vasi possiamo ricorrere anche alle piante repellenti. Aglio, camomilla ed erba cipollina sono poco gradite alle lumache, si può collocarli vicino alle nostre coltivazioni più preziose. Questo ci aiuterà a tenerle lontane.

Trappola della birra, funziona davvero?

Molto spesso sentiamo parlare della trappola della birra per tenere lontane le lumache da giardino. Si tratta di una soluzione che prevede l'inserimento nel terreno alla base delle piante di alcune tazze piene di birra, che avrebbe la funzione di attirare gli insetti indesiderati per poi farli affogare nel liquido.

Questa soluzione però - oltre che magari discutibile - rischia di provocare l'effetto opposto. L'odore allettante della bevanda potrebbe infatti attiraretroppe lumache in zona.