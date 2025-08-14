Allerta meteo per ondate di calore a Ferragosto 2025: le città da bollino rosso e arancione il 15 agosto 2025 per il Ministero della Salute

La quarta ondata di calore dell'estate 2025 ha raggiunto il suo picco facendo registrare quasi ovunque temperature da record. Anche nel giorno di Ferragosto il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per ondate di calore in diverse città italiane. Ecco dove.

Allerta caldo africano a Ferragosto: le città da bollino rosso il 15 agosto 2025

Caldo da record da Nord a Sud a Ferragosto 2025. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo per il rischio ondate di calore nella giornata di venerdì 15 agosto 2025 per la presenza dell'anticiclone nord-africano che non molla la presa lungo il Mediterraneo. Nelle prossime ore, infatti, è stata emesso un bollettino di allerta meteo caldo di livello 3, ossia il livello massimo corrispondente al bollino rosso.

Ricordiamo che il bollino rosso segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le città della Sicilia dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di venerdì 15 agosto 2025:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Perugia

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Meteo, caldo record in Italia a Ferragosto: le città da bollino giallo il 15 agosto 2025

Sempre venerdì 15 agosto 2025, nel giorno di Ferragosto, scatta anche un livello 1 di allerta meteo caldo per il rischio di possibili ondate di calore. Se il livello 3 di allerta è considerato quello più rischioso dal Ministero della Salute, il livello 1 di allerta meteo indica la presenza di condizioni meteorologiche da tenere sotto controllo. A differenza degli altri livelli di allerta, infatti, il livello 1 di allerta meteo diffuso per il rischio di ondate di calore non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Scopriamo tutte le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per venerdì 15 agosto 2025:

Ancona

Campobasso

Civitavecchia

Rieti

Viterbo

Prosegue l'estate 2025 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore che generalmente vengono diramate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti. Ricordiamo che durante una ondata di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, ma anche praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A pretare massima attenzione durante le ondate di calore sono alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano i cardiopatici, gli anziani, i bambini e in genere i soggetti a rischio.