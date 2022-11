Allerta meteo gialla e arancione per sabato 5 novembre per rischio temporali: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo su una parte dell'Italia con la Protezione Civile che ha emesso un nuovo stato di allerta meteo per sabato 5 novembre 2022. A rischio diverse regioni interessate da duplice allerta: arancione e gialla. Scopriamo insieme tutte le zone e regioni interessate.

Allerta arancione in Italia: le regioni a rischio pioggia

C'è allerta meteo domani in Italia. Il primo weekend di novembre è all'insegna del maltempo in buona parte del Centro-Sud dove il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per sabato 5 novembre. In caso di allerta arancione sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. Due le regioni a rischio: Calabria e Sicilia che dovranno fare i conti con il rischio temporali e rischio idrogeologico. Ecco le zone coinvolte:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Allerta gialla meteo per rischio temporali, idraulico e idrogeologico: ecco dove

Non solo, per sabato 5 novembre 2022 è stato emesso anche uno stato di allerta gialla per temporali in diverse regioni dello stivale. In caso di allerta gialla possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta che riguarda le seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise : Frentani - Sannio - Matese, LitoraneaPuglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

: Frentani - Sannio - Matese, LitoraneaPuglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Oltre all'allerta pioggia, per sabato 5 novembre è previsto anche uno stato di allerta gialla per rischio idraulico in Sicilia nelle seguenti zone: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Infine rischio idrogeologico in diverse regioni e zone: