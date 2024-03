Allerta meteo arancione e gialla il 10 marzo 2024 in Italia: le regioni e zone a rischio

Scatta un nuovo stato di allerta meteo in Italia per la giornata di domani, domenica 10 marzo 2024. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allarme meteo con allerta arancione e gialla in diverse regioni. Ecco dove.

Allerta arancione in Italia il 10 marzo 2024: ecco dove

L'Italia è ancora in una forte ed intensa ondata di maltempo. Piogge, rovesci e nevicate abbondanti da Nord a Sud con la Protezione Civile che ha emesso un nuovo stato di allerta meteo di colore arancione in Italia per domenica 10 marzo 2024. Scatta l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico in Italia in Emilia Romagna e nelle seguenti zone: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense.

Non solo, il Dipartimento Civile ha emesso anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico in tre regioni dello stivale:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente; Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Maltempo in Italia, scatta allerta gialla per piogge: ecco dove

Piogge e rovesci in buona parte d'Italia nel secondo weekend di marzo. Per la giornata di domenica 10 marzo la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco le zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non solo, sempre domenica 10 marzo 2024 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lombardia : Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientaliPiemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale;

: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientaliPiemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale; Sardegna : Logudoro;

: Logudoro; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Infine da non sottovalutare è l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramata per domenica 10 marzo 2024 nelle regioni e zone: