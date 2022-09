Allerta meteo per il 9 settembre: rischio temporali in 5 regioni, ecco quali

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo per il 9 settembre 2022 per rischio temporali in ben 5 regioni tra Nord e Centro. Ecco quali sono e tutti i dettagli sul bollettino emesso poche ore fa.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: tutte le informazioni

Attraverso l'ultimo bollettino, la Protezione Civile ha emanato allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 9 settembre 2022. Quali sono le 5 regioni a rischio maltempo?

Abruzzo

Emilia Romagna

Lazio

Lombardia

Umbria

Quali le zone? Per quanto riguarda l'Abruzzo si parla di: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno e infine Bacini Tordino - Vomano mentre per l'Emilia Romagna:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

Quali zone sono interessate dall'allerta nel Lazio? Nel bollettino sono state inserite quelle riguardanti: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini Costieri Nord mentre in Lombardia:

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Valcamonica

In Umbria infine potranno verificarsi temporali - localmente anche intensi- nelle zone di: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Rischio idrogeologico: le regioni coinvolte

Sempre in allerta meteo per rischio idrogeologico sono invece; Abruzzo, Lombardia, Lazio e Umbria. Tale allerta non riguarda però tutte le zone coinvolte nell'allerta per rischio temporali. A parte l'Abruzzo e il Lazio, per la Lombardia sono comprese: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche e Valcamonica mentre per l'Umbria ad essere a rischio è solo la zona del Medio Tevere.