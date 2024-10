Allerta Maltempo: pioggia forte e criticità al Centro-Nord. Giovedì 10 arriva l'ex Uragano Kirk

Sono ore critiche per l’Italia, alle prese con l'intenso maltempo portato da una intensa perturbazione atlantica (la n.3 del mese), responsabile di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Le abbondanti precipitazioni attese fino alla mezzanotte potranno determinare accumuli di pioggia localmente molto rilevanti (fino a 100/150 litri al metro quadro, ovvero una volta e mezzo la pioggia che normalmente cade nell’intero mese di ottobre) con conseguenti pesanti e gravi criticità: dunque, massima attenzione alle allerte della Protezione Civile per rischio idraulico e idrogeologico.

Nel frattempo, gli intensi venti meridionali, umidi e caldi, che accompagnano questo passaggio frontale, sono responsabili di un sensibile rialzo delle temperature al Sud e in Sicilia dove si potranno raggiungere e localmente superare i 30 gradi.

Mercoledì in mattinata la perturbazione si trasferirà verso i Balcani, consentendo una breve tregua. Giovedì, infatti, ne arriverà un’altra (la n.4): avrà come obiettivo più che altro le regioni settentrionali e le centrali tirreniche, associata “ai resti” dell’uragano Kirk, attualmente in pieno Atlantico e in indebolimento nel suo avanzare verso l’Europa occidentale.

L’ex uragano, infatti, “sbarcherà” sul continente mercoledì sera, attraverso il Golfo di Bisaglia, declassandosi a ciclone extra-tropicale, ma con raffiche di vento che in Francia toccheranno i 130-140 Km/h. Da venerdì, infine, si dovrebbe profilare un generale miglioramento.

Le previsioni meteo per mercoledì 9

Tempo in miglioramento, con le ultime piogge nelle prime ore della giornata su Friuli Venezia Giulia, Calabria tirrenica e Salento. In giornata tempo abbastanza soleggiato su coste dell’alto Adriatico, Emilia orientale, Romagna, regioni del Centro-Sud e nelle Isole, salvo un po’ di nubi sparse sul versante tirrenico. Nel resto del Nord nubi in addensamento dal pomeriggio, con le prime piogge su Alpi occidentali e Liguria, in estensione in serata a Lombardia e Triveneto.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord. Caldo anomalo su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, con valori tra 25 e 30 gradi. Ventoso per venti di Scirocco tra basso Adriatico e Ionio, di Libeccio su alto Adriatico e mari di ponente, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in temporanea attenuazione.

Le previsioni meteo per giovedì 10

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, localmente temporalesche, su est Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Toscana. Attenzione: rischio nubifragi su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Liguria di levante. Nel pomeriggio-sera rovesci in estensione a Lazio e Umbria e Campania. Dalla sera tendenza a rasserenamenti al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Altrove tempo in prevalenza soleggiato.

Temperature massime in ulteriore aumento sulle regioni meridionali. Prosegue il caldo anomalo su medio Adriatico, Sud e Sicilia, con punte anche oltre 30 gradi e con picchi fino a sfiorare i 35 sull’isola. Venti da moderati a forti meridionali, con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h; dal pomeriggio venti di Föhn al Nord-Ovest, di Maestrale sulla Sardegna. Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitato il basso Ligure.