5 consigli per assicurarsi un albero di Natale vero che "sopravvive" alle feste

L'albero di Natale in questi giorni è protagonista delle nostre case. Con le sue decorazioni colorate e le luci è il simbolo indiscusso delle festività natalizie, ma dopo? Ecco 5 consigli per farlo durare a lungo e magari poter tornare ad addobbarlo anche il prossimo anno.

Albero di Natale vero, come sceglierlo

Se avete optato per un abete vero al posto dello storico albero di Natale sintetico di famiglia, la prima cosa da fare al momento dell'acquisto è assicurarsi che abbia le radici. In caso contrario i consigli che seguono saranno del tutto inutili, perché il vostro albero vero sarà come un bel mazzo di fiori appena raccolti, sicuramente bellissimi ma destinati a breve durata.

Consentite al vostro albero di adattarsi all'ambiente

Gli alberi - proprio come noi - necessitano di tempo per adattarsi a nuovi ambienti. Prendere un abete vero cresciuto all'aperto e portarlo direttamente in una stanza riscaldata finirà per creare uno shock termico alla pianta velocizzando la caduta degli aghi.

La cosa migliore da fare è posizionare il nuovo albero in un ambiente fresco (10/12°) per un paio di giorni. Potrete, ad esempio, collocarlo in garage, assicurando così all'albero un luogo riparato dal vento e dal sole diretto ma con temperature più consone a quelle in cui è cresciuto. Trascorso il tempo di "adattamento" potrete finalmente portarlo in casa e procedere con gli addobbi, facendo attenzione a collocarlo in un luogo ottimale.

Attenzione ai caloriferi

Anche se avete concesso al vostro abete un "periodo di adattamento" ricordate di evitare di collocarlo vicino ai termosifoni. Fare l'albero di Natale in un punto direttamente esposto a fonti di calore finirà per far "soffrire" la pianta, rischiando così di rendere il luogo tipicamente destinato allo scambio dei regali di Natale poco gradevole.

Non fategli mai mancare l'acqua

L'abete è una pianta vera, e come tale necessita di acqua. Non dimenticatevi di bagnarlo frequentemente per evitare che il terreno si asciughi troppo. Ricordate che anche un albero di Natale piccolo "beve" parecchio e per fargli superare le feste e averlo bello rigoglioso anche dopo la Befana è necessario bagnarlo ogni due giorni. Per esser sicuri di somministrargli la giusta quantità d'acqua controllate comunque l'umidità del terreno, intensificando o rallentando le annaffiature a seconda delle esigenze.

Piantare l'abete in giardino dopo le feste

Una volta passate le feste il vostro abete vero potrà essere piantato in giardino. Anche in questo caso ricordate di consentirgli di adattarsi alle nuove temperature, evitando di passare dal caldo dell'appartamento ai climi rigidi esterni. Effettuate nuovamente il passaggio di uno/due giorni in garage prima di metterlo a dimora in terra.

Se non avete un giardino - o comunque lo spazio erboso non è sufficiente a ospitare l'abete - potrete informarvi presso il tuo Comune se vi sono dei centri di raccolta. Solitamente gli enti locali o le associazioni ambientaliste organizzano i punti di raccolta per il riciclo degli alberi di Natale subito dopo la Befana.