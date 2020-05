Al via una settimana estiva: martedì primi 30 gradi in Sardegna

Al via la nuova settimana nel segno del sole e del clima da primavera inoltrata: anzi, nei prossimi giorni andranno in scena le prove generali dell’estate, con il termometro che, in diverse occasioni, potrà superare i 25 gradi. In testa alla classifica la Sicilia e soprattutto la Sardegna dove, a partire da martedì, si potranno sperimentare i primi 30 gradi della stagione. Solo per mercoledì è atteso un temporaneo ridimensionamento termico, ma limitatamente alla pianura padana e alle regioni adriatiche, raggiunte da correnti più fredde orientali, che affluiranno alle spalle di una perturbazione (la n.1 di maggio) in scivolamento dalla Scandinavia verso il Mar Nero. In questi settori dell’Italia il calo termico sarà sensibile, anche di 6-8 gradi rispetto ai valori previsti martedì, molto più contenuto nelle restanti regioni peninsulari. Gli eventuali effetti in termini di precipitazioni saranno scarsi e limitati ad alcuni settori dell’Italia centro-meridionale. A partire da giovedì, infine, si ripristineranno ovunque condizioni di tempo soleggiato e via via più caldo, grazia ad un nuovo rinforzo dell’alta pressione nord africana.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì su tutte le regioni giornata con tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche modesto annuvolamento nel settore alpino centro-orientale, sull’Appennino settentrionale e, in mattinata, anche sulle regioni di Nordovest e tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Temperature pomeridiane in lieve calo su Puglia e versanti ionici; senza grandi variazioni altrove: valori per lo più tra 20 e 25 gradi, con punte localmente superiori sulla Sardegna. Venti: moderati o tesi settentrionali su Puglia, Basilicata, Adriatico meridionale, mar Ionio e Sicilia orientale, in prevalenza deboli altrove. Mari: fino a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al Sud e sulla Sicilia tempo ben soleggiato, con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e soprattutto in serata. Al Nord, al Centro e sulla Sardegna cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, a causa del passaggio di nuvolosità ad alta quota che, nella maggior parte dei casi, si limiterà a velare il cielo. Nuvolosità un po’ più densa nel settore alpino, dove non si escludono locali e brevi precipitazioni. Su Liguria e Toscana, inoltre, si addenseranno strati di nubi basse. Temperature in aumento: massime diffusamente intorno ai 25 gradi, con punte prossime a 30 gradi nelle Isole. Venti: da deboli a moderati meridionali su dorsale appenninica, regioni centrali, mar Tirreno occidentale, Canale di Sicilia, mar Ionio.