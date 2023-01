Restare svegli e non addormentarsi davanti alla televisione: ecco qualche consiglio

Quante volte capita di iniziare a guardare un film o una serie tv con l’intenzione di godersi lo spettacolo fino alla fine, ma poi addormentarsi proprio sul più bello? Ebbene, ci sono alcuni comportamenti, a partire dalle abitudini alimentari, che possono aiutare corpo e mente nell'evitare di crollare sul divano.

Una cena leggera e niente alcolici

Anzitutto, per non addormentarsi precocemente durante la serata-film, sarebbe bene non bere alcolici di alcun tipo. Anche solo una semplice birra può avere un importante effetto soporifero, impedendo di mantenere il giusto livello di concentrazione. Sarebbero da evitare anche le abbuffate: una cena pesante o ricca di calorie favorisce il rilassamento e rende l’organismo meno reattivo.

Molto spesso si commette l'errore di sdraiarsi sul divano o sul letto: una posizione troppo comoda e confortevole, magari accompagnata da un bel panno caldo, è l’ideale per addormentarsi, ma del tutto sconsigliata se si vuole prestare attenzione a ciò che si sta guardando in televisione.

Anche cambiare spesso posizione o mettere in pausa il film per fare una breve passeggiata per casa (magari solo per andare in bagno) può aiutare a mantenere il corpo attivo, senza cadere nella trappola del pisolino. Inutile dire che se dopo un’intensa giornata di lavoro ci si sente particolarmente stanchi, forse non ha proprio senso sforzarsi per guardare un film: meglio fare una bella dormita e rimandare film e serie tv al giorno seguente.