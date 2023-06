Abruzzo, orsa Amarena e i suoi cuccioli protetti dai turisti: le regole imposte

Foto di repertorio

In Abruzzo l'orsa Amarena e i suoi cuccioli sono diventate vere e proprie star. I turisti non vedono l'ora di ammirarli e fotografarli, ma per la loro salvaguardia sono state imposte alcune regole e diversi divieti. Ecco come si cerca di proteggere questi splendidi animali ed evitare pericoli per loro e per gli uomini facendo sì che tutti possano coesistere nel migliore dei modi.

Abruzzo: le regole per salvaguardare l'orsa Amarena

Come viene salvaguardata l'orsa Amarena e come vengono tutelati i suoi cuccioli in Abruzzo? Ebbene il sindaco di Villalago, in provincia de L’Aquila, ha stabilito che la priorità va data al rispetto degli animali selvatici. Per questo ha limitato il turismo e cercato di evitare possibili problemi o pericoli imponendo regole ferree. In questo modo il comune di Villalago ha dato un esempio a tutti per la convivenza con determinati animali.

Le regole? Nell'ordinanza firmata dal sindaco per proteggere l’orsa Amarena e i suoi cuccioli dai turisti e curiosi è stato stabilito il divieto di transito agli umani nelle aree in cui si muove l'orso. Nelle carte si può leggere: "evitare ogni interazione tra gli esemplari di fauna selvatica presente e le persone anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica". Successivamente, nell'integrazione compiuta lo scorso 3 giugno, sono state rafforzate le restrizioni. A cosa sono tenuti cittadini, turisti e semplici curiosi?

All'assoluto dievieto di transuto sia con i veicoli che a piedi nelle zone interessate (fatti salvi i residenti e le ditte autorizzate)

all'avvicinarsi agli esemplari di fauna protetta

all'illuminare gli animali con fari, torce, flash fotografici o altro

al porgere loro cibo

al sostare su entrambi i lati della strada comunale sui cui potrebbero incontrarsi gli animali selvatici

Chi è Amarena? Ecco tutte le news sull'orsa protetta in Abruzzo

Chi è Amarena? L'orsa che il sindaco di Villalago ha voluto proteggere nel migliore dei modi non è altro che una femmina di orso marsicano che nel 2020 aveva dato alla luce 4 orsetti – di questi, Juan Carrito, famosissimo per le sue scorribande, è stato poi investito a gennaio, forse perché aveva preso troppa confidenza con gli esseri umani.

Amarena è stata nuovamente avvistata, nell'ultimo periodo, con altri cuccioli e i turisti e i curiosi si sono scatenati per immortalarla e osservare la sua quotidianità. A questo punto il sindaco è corso ai ripari.