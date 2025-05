5 giardini italiani tra i 25 più belli al mondo (secondo il New York Times)

Foto da Wikipedia

Tra i 25 giardini più belli al mondo, 5 si trovano in Italia. A stilare la classifica è il New York Times che ha chiesto a sei esperti di orticultura di fama mondiale di nominare dieci giardini suggestivi. Questa lista si è poi estesa arrivando ad un totale di 25. La maggior parte sono aperti al pubblico mentre altri richiedono la prenotazione.

I 5 giardini italiani più belli al mondo secondo il New York Times: ecco quali sono

Entrando nel dettaglio della classifica, tra i giardini italiani più belli al mondo spicca Villa Gamberaia, situata sulla collina di Settignano. Costruita nel XVII e con influenze barocche, la villa e i suoi giardini sono stati una meta di artisti e letterati tra cui anche la scrittrice americana Edith Wharton. Gli esperti del New York Times l'hanno definita "un luogo divino in scala perfettamente umana". Gestita da un fondo privato, che ha ricevuto due milioni di euro per interventi di ammodernamento dall'Unione Europea e dal governo italiano, Villa Gamberaia vanta terrazze panoramiche, fontane e una lunga vasca d’acqua rettangolare, il “gabinetto rustico".

Nella top 25, tra i giardini più belli al mondo c'è anche Villa D'Este a Tivoli. Considerata uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano, la villa è famosa in tutto il mondo per il sistema di fontane, giochi d'acqua e cascate. L'architetta giapponese Toshiko Mori, consultata dal New York Times, ha sottolineato in particolare l'esperienza acustica offerta dalle fontane. In effetti, il suono prodotto dalle acque ha reso questo luogo ancora più suggestivo: dalla Fontana dell'Organo fino al Viale delle Cento Fontane passando per la Fontana di Nettuno i visitatori sono affascinati da questo piccolo gioiello architettonico.

Altro giardino menzionato dal New York Times è il Sacro Bosco di Bomarzo, noto anche come Parco dei Mostri. Commissionato nel XVI secolo da Pier Francesco Orsini in memoria della moglie, il giardino è talmente suggestivo da scatenare meraviglia nei visitatori, in particolare nei bambini, per la presenza di enormi mostri di pietra, sculture rappresentanti creature mitologiche, animali fantastici, divinità e figure allegoriche.

Un esempio affascinante di mix tra natura e storia è il Giardino di Ninfa. Situato nel cuore del Lazio, vicino Latina, gli esperti del New York Times hanno evidenziato come Ninfa sia "il tipo di sito che gli architetti dei giardini inglesi del Settecento e Ottocento cercavano di ricreare con false rovine ed eremitaggi, ma questa è la cosa vera". A completare la cinquina dei giardini italiani più belli al mondo troviamo Villa Silvio Pellico, situata a Moncalieri, nei pressi di Torino. Il giardino, rivela una fusione tra la tradizione italiana e quella inglese.

Gli altri giardini

Tra i 25 giardini più belli al mondo anche quelli che si trovano all'estero. Tra questi spicca Sissinghurst Castle nel Kent, creato negli anni ’30 da Vita Sackville-West e Harold Nicolson, la High Line di New York e il giardino di muschio del Tempio Saihoji a Kyoto. Giardini meno conosciuti ma di uguale valore sono il Jardim Botânico di Rio de Janeiro in Brasile, i Giardini Majorelle di Marrakech in Marocco e il Desert Botanical Garden di Phoenix, in Arizona.