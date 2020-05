Weekend instabile: rischio temporali sabato sulle Alpi e al Centro-Sud

La perturbazione che sta attraversando l'Italia, sabato si trasferirà sulle regioni meridionali: al Sud sono attesi quindi numerosi temporali, ma un po' di instabilità insisterà anche in alcune zone del Centro. Entro la fine della giornata la perturbazione abbandonerà il nostro Paese, a cui però lascerà in eredità un'atmosfera dominata dall'instabilità, per cui anche nella giornata di domenica si svilupperanno numerosi improvvisi temporali, specie sui rilievi del Nord, nelle zone interne del Centro e all'estremo Sud. All'inizio della prossima settimana la nostra Penisola rimarrà ancora esposta al passaggio di correnti d'aria fresca, che quindi porteranno ancora un po’ di instabilità, ma meno marcata.

Previsioni meteo per sabato. Molte nuvole e piogge sparse al Sud, con la formazione di numerosi temporali. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: isolati e improvvisi acquazzoni o temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Abruzzo, Molise e Lazio. Temperature in calo al Sud, in rialzo invece al Centro, comunque in generale nella norma o leggermente al di sotto. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per domenica. Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno improvvisi temporali qua e là su Levante Ligure, zone interne del Centro, coste laziali, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, stazionarie o in leggera crescita altrove.