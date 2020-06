Weekend dominato dall'alta pressione

Nei prossimi giorni tempo dal sapore tipicamente estivo, con l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre allungata fino al nostro Paese. Almeno fino a domenica quindi splenderà il sole in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità che favorirà la formazione di pochi brevi temporali pomeridiani su Alpi ed estreme regioni meridionali.



Le previsioni per le prossime ore.

giornata di sole su tuttee sullecon clima caldo e tipicamente estivo. Sulleil cielo si presenterà più nuvoloso, in particolare a nord del Po, con la possibilità di qualche rovescio sparso o locali temporali sui settori alpini.e venti moderati di Scirocco nei Canali di Sicilia e Sardegna, in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi Canali di Sicilia e Sardegna, calmi o poco mossi tutti gli altri.l’alta pressione assicurerà tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese; saranno possibili solo. Le temperature tenderanno ad aumentare su tutte le regioni, portandosi su