Weekend di sole con clima dappertutto primaverile

Venerdì un po’ di piogge sulle Isole Maggiori, dove si faranno sentire gli effetti di una perturbazione in movimento attraverso il Mediterraneo Centrale; tempo bello nel resto d’Italia, su cui va consolidandosi l’alta pressione. Nel fine settimana proprio l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento e nel complesso nella norma. La situazione meteo rimarrà bella e stabile anche nella prima parte della prossima settimana, con l’alta pressione che, saldamente posizionata sulla nostra Penisola, favorirà pure un’ulteriore aumento delle temperature, che si posizioneranno su valori superiori alle medie stagionali. È probabile che il tempo rimanga in generale soleggiato e asciutto anche nel successivo fine settimana, quello di Pasqua.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, ma con spazio per temporanee schiarite e isolati piovaschi concentrati solo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in rialzo. Venti in rinforzo nello Ionio e nel canale di Sicilia, che risultano molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità residua all’estremo Sud, in attenuazione nel corso della giornata e comunque senza piogge; nel pomeriggio le schiarite saranno ampie anche in Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche annuvolamento sparso su Alpi e zone del Sud tra Campania, Basilicata. Temperature in ulteriore aumento; massime pomeridiane in linea con le medie e per lo più comprese tra 15 e 18-19 gradi. Venti da moderati a tesi settentrionali al Centrosud, fino a forti di Tramontana su Puglia, Ionio e Canale di Sicilia.