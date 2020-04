Weekend di sole al Centro-Nord

L’ultima perturbazione (numero 1 di aprile) è oramai in allontanamento verso la Grecia e nel fine settimana si limiterà a spingere un po’ di nubi innocue sulle regioni meridionali; nel resto d’Italia saranno due giornate soleggiate e stabili, grazie all’alta pressione in deciso rinforzo. Anche le temperature, durante il weekend, saliranno, posizionandosi ovunque su valori nella norma o leggermente al di sopra. La prossima settimana si andrà incontro a un consolidamento dell’alta pressione su tutta l’Italia: la stabilità atmosferica ci accompagnerà quindi fino a Pasqua, mentre il progressivo arrivo di aria relativamente calda favorirà un graduale aumento delle temperature che darà alle giornate un sapore decisamente primaverile.

Previsioni meteo per sabato. Giornata tra sole e nuvole su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in generale senza piogge. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature massime in aumento, con valori per lo più compresi tra 14 e 18 gradi. Venti da moderati a tesi settentrionali al Centrosud, fino a localmente forti di Tramontana all’estremo Sud e sulla Sicilia. Mossi i mari del Centro-Sud, fino a molto mossi o agitati il Basso Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Sulle regioni meridionali peninsulari nuvolosità irregolare, intervallata da alcun schiarite, ma non associata a precipitazioni di rilievo. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per alcuni annuvolamenti su Piemonte e Lombardia, specie nella prima parte della giornata. Temperature: in ulteriore aumento le minime, senza grandi variazioni le massime, prossime alla media stagionale. Venti: moderati o localmente anche tesi settentrionali sulle regioni del Centrosud e sui mari prospicienti, che resteranno generalmente mossi, fino a molto mossi quelli meridionali.