Weekend di Pasqua con sole e clima tipico di maggio

L’alta pressione che occupa una grossa fetta del nostro continente insisterà anche in questo fine settimana pasquale: quindi sia sabato che a Pasqua splenderà il sole in tutta Italia, con temperature quasi dappertutto tipiche del mese di maggio se non, addirittura, di inizio giugno nelle regioni del Nord. Nella giornata di Pasquetta si osserverà invece un primo indebolimento dell’alta pressione e un conseguente aumento della nuvolosità per l’avvicinarsi di una debole perturbazione (la n. 2 del mese) che poi nella notte successiva e martedì porterà qualche pioggia al Centro-Sud, in generale debole e intermittente. Successivamente, nella giornata di mercoledì un nucleo di aria fredda in discesa dalla Scandinavia verso i Balcani e l’Europa dell’est lambirà il nostro Paese determinando un temporaneo rinforzo del vento e un calo delle temperature.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni con pochi annuvolamenti in Friuli, Calabria tirrenica e Sicilia orientale. Nel pomeriggio il tempo resta ben soleggiato, con soltanto un temporaneo e modesto aumento della nuvolosità sulle zone alpine centro-orientali, lungo l’Appennino e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna; possibili velature tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Temperature massime stazionarie, al più in ulteriore leggero aumento, sempre ben al di sopra delle medie stagionali, quasi dappertutto comprese tra 19 e 24 gradi e punte massime di 25-26 gradi al Nord e Toscana. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per Pasqua. Al mattino prevalenza di cielo sereno. Nel pomeriggio ancora tempo nel complesso ben soleggiato, con appena qualche nuvola innocua in sviluppo sulle aree alpine e nelle zone interne e montuose del Centro-Sud. Dal pomeriggio sottili velature in arrivo al Nord-Ovest e in Sardegna. Temperature massime per lo più stazionarie, in lieve calo solo al Nord-Ovest e sempre oltre le medie stagionali. Venti deboli; a fine giornata Scirocco in rinforzo intorno alla Sardegna.