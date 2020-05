Vortice di bassa pressione al Centro-Sud: rischio di temporali anche intensi

Tra oggi e domani la perturbazione numero 10 del mese di maggio sarà la causa di numerosi acquazzoni e temporali al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord rimarrà parzialmente protetto da una vasta area anticiclonica allungata dal medio Atlantico all’Europa Centro-Occidentale. Intanto, nonostante una leggera flessione delle temperature, in diverse zone del Centro e del Sud insiste un caldo dal sapore praticamente estivo: l’ondata di caldo anomalo si esaurirà comunque nella giornata di domani, quando i valori si riporteranno vicini alle medie stagionali, se non leggermente al di sotto nelle regioni centrali adriatiche; mentre al Nord caldo in aumento. Da giovedì tendenza a un generale miglioramento: le ultime piogge e i temporali legati alla perturbazioni di passaggio insisteranno all'estremo Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia dove sono attesi fenomeni anche di forte intensità.

Previsioni meteo per martedì. Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con locali piogge sui rilievi, in Emilia Romagna e tra Lombardia orientale e Veneto. Giornata in generale nuvolosa sul resto d’Italia: rovesci sparsi e temporali su regioni centrali, Sardegna e, a carattere più isolato, sulle zone interne del Sud. Temperature massime con poche variazioni al Nord dove il clima sarà caldo, valori in calo nel resto del Paese. Venti in prevalenza deboli. Correnti tese occidentali su Canale di Sicilia e canale di Sardegna; venti da nordest sull'alto Adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì. Ampie schiarite al Nord e sulla Toscana, mentre il tempo resterà molto instabile sulle altre regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori, con piogge diffuse, anche sotto forma di intensi rovesci e forti temporali. Temperature in calo al Centro-Sud: valori più vicini alla norma se non addirittura leggermene al di sotto sulle regioni centrali adriatiche.

Temperature al Nord e in Toscana oltre la norma con locali punte fino a 27-28°C. Venti da moderati a tesi prevalentemente settentrionali su alto Adriatico. Liguria e gran parte del Centro-sud.