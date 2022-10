Volocopter, primo test di volo a Roma per il "taxi volante"

Il primo taxi volante sta per diventare realtà. A Roma si sono svolti i primi testi di volo del Volocopter, il taxi volante realizzato da una star up tedesca con la collaborazione tra Atlantia, Volocopter, Enac ed Enav. Si tratta di un taxi volante che permetterà in futuro di collegare il centro di Roma all'areoporto di Fiumicino in soli 20 minuti.

Volocopter a Roma, taxi elettrico nel 2024

"A meno di un anno dalla presentazione a Fiumicino del primo prototipo Volocopter, oggi è un primo passo concreto, entrando nel futuro, per la mobilità aerea urbana". Proprio così, in questi giorni a Roma sono iniziati i primi test di volo del Volocopter, il primo taxi volante pronto a sfrecciare sui cieli della capitale. Roma si prepara così a diventare la prima città a far volare il primo taxi volante a partire dal 2024 in concomitanza con il Giubileo e con la candidatura della città al prossimo Expo.

A confermarlo il presidente di Adr Claudio De Vincenti che ha aperto l'evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome" nello scalo areoportuale di Fiumicino. "Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo" - le parole del Presidente che ha presentato il primo taxi volante in grado di collegare il centro di Roma all'aeroporto di Fiumicino in 20 minuti.

Si tratta di una piccola grande rivoluzione quella a cui stanno lavorando da anni Atlantia, Volocopter, Enac ed Enav. Il primo taxi volante ha l'obiettivo di snellire il traffico, ma anche di risparmiare dal punto di visto ecologico. Il mezzo, infatti, silenzioso ed ambientale, è una vera e propria rivoluzione che si appresta a volare nei cieli di Roma con le prime corse dal 2024.

Volocopter a Roma, il primo volo del taxi volante

Il primo decollo del Volocopter, il taxi volante del futuro, è riuscito alla grande senza alcun impedimento. Il decollo verticale dell'elicottero elettrico è partito dal vertiporto, uno spazio ad hoc presente all'interno dell'aeroporto di Fiumicino a Roma. Tantissima l'emozione del pilota collaudatore che ha volato al bordo di un Volocopter 2X per 5 minuti alla velocità di 40 km orari e a 40 metri di altezza performando una traiettoria di volo a 8' davanti agli spettatori.

Il test ha ottenuto le autorizzazioni da parte delle autorità italiane competenti: l'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, e l'Enav, ente nazionale assistenza al volo, che stanno svolgendo un ruolo centrale nel definire il futuro ecosistema AAM. Stando alle prime anticipazioni fornite dalla start up tedesca, il Volocopter potrà trasportare a bordo fino a 20 passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma. Il primo test è arrivato ad un anno esatto di distanza dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia che dovrebbe quindi iniziare ad operare entro il 2024.