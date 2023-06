Eruzione del vulcano Mayon, 13mila evacuati nelle Filippine. VIDEO

Il vulcano Mayon, tra i più attivi nelle Filippine, ha iniziato a eruttare lava e gas domenica. Le autorità hanno quindi deciso per l’evacuazione di 13mila persone che vivono vicine al vulcano. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha infatti raccomandato a tutti coloro che vivono nella “zona di pericolo” del Mayon di allontanarsi. L’area pericolosa è stata valutata in un raggio di 6 chilometri intorno al vulcano, soprattutto a causa del pericolo di frane dalla montagna. Inoltre si teme per le esalazioni di gas provenienti dall’eruzione, che potrebbero essere tossiche per le persone in zona.

Il video del vulcano che erutta

Finora l’eruzione non è di tipo esplosivo, come tipico negli stratovulcani, ma si teme che nei prossimi giorni lo possa diventare. Intanto, sono state le diffuse alcune immagini in timelapse dell’eruzione del vulcano, che mostrano in modo impressionante la lava che esce dal vulcano.