Viabilità, fine settimana da bollino rosso per il controesodo

Nel quarto e ultimo fine settimana di agosto circa 11 milioni di veicoli sono attesi su strade e autostrade italiane. Il controesodo potrebbe portare a situazioni di criticità già da oggi, sabato 26 agosto.

Controesodo nel fine settimana da bollino rosso

Lunedì la maggior parte degli italiani rientrerà al lavoro, e per farlo dovrà raggiungere i luoghi di residenza spostandosi da quelli di vacanza. In quest'ultimo fine settimana d'agosto a coloro che hanno programmato il rientro dalle vacanze si aggiungeranno gli automobilisti in partenza verso un soggiorno che hanno spostato le ferie verso la fine del mese e chi invece deciderà di concedersi una breve pausa con una gita fuori porta.

Tutto questo porterà inevitabilmente a giornate di traffico intenso, con il rischio di trovarsi "imbottigliati" in ingorghi e lunghe code. Da oggi pomeriggio a domenica sera previste condizioni di traffico intenso, con possibili criticità.

Fonte: Polizia di Stato

Osservate speciali - in vista del grande rientro - sono:

l' A1 Milano-Napoli

la A2 "Autostrada del Mediterraneo" in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia

in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia la statale 16 "Adriatica" in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto

in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia

in Lombardia la strada statale 7 "Appia" tra Campania e Lazio

tra Campania e Lazio la statale 148 "Pontina" nel Lazio

nel Lazio il Grande Raccordo Anulare di Roma

Divieto di transito ai mezzi pesanti e stop ai cantieri

Oggi - sabato 26 agosto - dalle 8 alle 16 e domenica 27 dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate.

In previsione dell’incremento dei flussi veicolari Anas - già a partire da questo pomeriggio - presidia la rete effettuando un monitoraggio costante e assicurando il pronto intervento in caso di criticità. Prevista inoltre la massima riduzione del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Ricordiamo che il piano di mobilità estiva ha visto quest'anno la sospensione del 74% dei cantieri fino al primo weekend di settembre.