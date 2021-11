Allerta meteo a Venezia. Nuove perturbazioni si abbattono sulla serenissima con una nuova ondata di acqua alta che potrebbe sfiorare un livello massimo di 135 centimetri. Nella giornata di ieri la Protezione Civile aveva già avvisato i cittadini di un'allerta meteo con bollino giallo su tutta la Regione Veneto.

Venezia meteo, acqua alta in arrivo: il Mose è in allarme

La città di Venezia si prepara ad una nuova ondata di acqua alta. Il maltempo e le piogge battenti che hanno colpito buona parte dell'Italia nelle ultime ore, non danno tregua e le previsioni delle prossime ore non sembrano migliorare. Nella mattinata il livello dell'acqua nella Serenissima è cominciato a salire, ma nelle prossime ore è previsto un innalzamento variabile tra i 120 e 135 centrimetri. Il Mose è già in allarme dopo che nelle ultime 24h è scattato l'allarme da parte della Protezione Civile con tanto di allerta meteo bollino giallo in tutta la Regione.

Con la previsione di un'onda di acqua alta tra i 120 e i 135 centimetri, il Mose è pronto ad entrare in funzione nelle prossime ore a Venezia per difendere la città. Le operazioni di innalzamento sono previste intorno alle ore 18.00, ma le squadre dei tecnici sono già al lavoro. Nella giornata di ieri, domenica 31 ottobre 2021, si è riunito il "Tavolo tecnico per le previsioni della marea" formato dal Centro previsioni meteo e segnalazioni maree della Città di Venezia e dagli esperti del centro ricerche di Ispra e del Cnr.

Venezia allarme acqua alta: livello in laguna fino a 135 centimetri

Stando alle previsioni passate allo studio del Tavolo tecnico per le previsioni della marea, è possibile che il Mose possa entrare in funzione anche nei prossimi giorni per difendere la città di Venezia da un possibile innalzamento dell'acqua alta in laguna. Dopo uno studio attento delle previsioni, i tre istituti parlano di diversi possibili livelli di marea: tra gli 80 e 90 centimetri che in serata potrebbero raggiungere i 120 e 135 centimetri.

L'allarme non riguarda solo la gioranta di oggi, visto che le perturbazioni meteo sono previste anche nei prossimi giorni. Il passaggio sul Mediterraneo di una depressione meteorologica e la presenza di venti di scirocco intensi mantengono alta l'allerta con una situazione da monitorare. Non solo, i venti persistenti dell'Adriatico e la marea astronomica di sigizia contribuiranno nelle prossime ore ad eventi di marea intensi che sicuramente riguarderanno anche il livello dell'acqua alta in laguna.