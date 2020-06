Venerdì piogge e temporali al Sud e in Sicilia

La perturbazione (numero 1 di giugno) in movimento sull’Italia, venerdì si sposterà con decisione sulle regioni meridionali, dove porterà piogge diffuse e insistenti, lasciandosi comunque dietro un po’ di instabilità residua anche al Nordest e regioni centrali tirreniche. Sabato, grazie al temporaneo rialzo della pressione, tempo nel complesso buono, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana al Nord, poi domenica l’arrivo di un’altra perturbazione (numero 2 di giugno) riporterà piogge diffuse al Nord e Toscana.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ampie schiarite al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite al centro e Sardegna. Piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni meridionali; a carattere più isolato, nel corso del giorno, qualche acquazzone o temporale anche su Venezie, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo invece in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole.

Previsioni meteo per sabato. Sabato al mattino un po’ di nuvole sull’arco Alpino, con isolati rovesci sulle Alpi Orientali; in generale sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia Orientale e pianura veneta; in generale bello nel resto d’Italia, con un po’ di nuvolosità innocua solo sulle zone appenniniche. Temperature massime in sensibile aumento al Centro-Sud.