Venerdì nubi in aumento su parte del Centro-nord

Nei prossimi giorni l’alta pressione proteggerà l’Italia dal passaggio di nuove perturbazioni e da eventuali afflussi di aria fredda provenienti dal Nord Europa: ci attendono quindi giornate caratterizzate da condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma con formazione di nebbie anche fitte nelle zone di pianura del Nord e accumulo di inquinanti in gran parte delle nostre città. Nel fine settimana gli effetti dell’alta pressione saranno evidenti soprattutto al Nord e sul settore tirrenico del Centro, mentre il medio Adriatico e le regioni meridionali saranno interessate da correnti relativamente umide, richiamate da una depressione sul Nord Africa, con conseguenti annuvolamenti ma sostanzialmente senza precipitazioni. Questa struttura instabile potrebbe risalire verso l’estremo Sud e la Sicilia nella giornata di martedì. Le temperature, al di fuori delle aree nebbiose, si mantengono per lo più sopra le medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata prevalentemente soleggiata su settore alpino, Piemonte occidentale, medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia. Sul resto d’Italia nuvole più o meno consistenti, temporaneamente anche compatte in particolare tra est Piemonte, pianura lombarda ed Emilia occidentale. Locali nebbie all’alba tra basso Veneto e Polesine; deboli e sporadiche piogge possibili tra il Levante ligure e l’alta Toscana e sulla Sardegna orientale. Nella notte successiva il rischio di nebbie a banchi dovrebbe interessare il settore a cavallo del Po e le Venezie. Temperature minime in lieve aumento nelle aree più nuvolose, massime in lieve calo nel settore alpino e nelle pianure adiacenti. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per sabato. Prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e sul settore tirrenico, salvo qualche annuvolamento mattutino sulla Toscana e nebbie in diradamento in Val Padana. Nuvolosità variabile sul resto d’Italia, ma con tempo ancora asciutto. Poche piogge isolate potrebbero interessare solo l’est della Sardegna e le coste molisane. Temperature minime in lieve calo al Nordovest, massime in leggera diminuzione su Emilia e medio Adriatico, in rialzo al Nordovest e nelle Venezie. Venti settentrionali in moderato rinforzo su Adriatico, alto Ionio e Ponente ligure

Foto iStock/Getty Images