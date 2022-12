Vacanze di Natale 2022 a scuola, le date di stop nelle varie regioni

Il calendario scolastico prevede date diverse da una regione all'altra per le vacanze natalizie 2022. Se il rientro sui banchi di scuola è previsto per tutti lunedì 9 gennaio 2023, la data di inizio può essere compresa tra il 22 e il 23 dicembre. Ecco i periodi in cui le scuole resteranno chiuse per le vacanze di Natale in ogni regione d'Italia.

Vacanze natalizie, arriva la pausa più attesa

Le vacanze natalizie rappresentano - dopo la lunga pausa estiva - uno dei periodi più attesi da studenti e docenti. La pausa a cavallo tra dicembre e gennaio comprende le festività natalizie, Capodanno e Epifania.

Ogni anno il calendario scolastico riporta le date di stop e ripresa delle lezioni che, a differenza di quelle pasquali, possono variare da regione a regione. Quali sono quelle previste dal calendario scolastico 2022-2023? Eccole in dettaglio.

Il calendario scolastico 2022/2023 quest'anno prevede vacanze di Natale particolarmente lunghe, anche a causa della festa dell'Epifania che cade venerdì 6 gennaio. Di conseguenza il rientro tra i banchi di scuola è previsto per tutti lunedì 9 gennaio 2023.

Ecco il calendario dettagliato con le date in cui le classi rimarranno vuote regione per regione: