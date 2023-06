Usa, emergenza invasione di grilli mormoni: di cosa si tratta

È scattato l'allarme grilli mormoni in Nevada. Uno degli stati occidentali degli Stati Uniti d'America è stato preso d'assalto da milioni di insetti causando non pochi disagi e danni ai residenti. La situazione.

Nevada, invasione grilli mormoni: che sta succedendo?

Milioni di grilli mormoni hanno invaso lo stato del Nevada negli Stati Uniti d'America facendo scattare una vera e propria emergenza. Questi insetti, incapaci di volare, hanno preso d'assalto lo stato americano ricoprendo strade e muri come testimoniato anche da foto e video pubblicati sui social. Basti pensare che, presso l'ospedale locale Northeastern Nevada Regional Hospital, si è dovuti ricorrere all'utilizzo di scope e soffiatori di foglie per consentire ai pazienti di accedere alla struttura ospedaliera. La presenza massiccia di questi insetti sta causando non pochi problemi e disagi anche alla circolazione visto che, dopo essere stati schiacciati lungo le strade, rendono il suolo scivoloso.

Intanto l'Università del Nevada ha descritto questi insetti come grandi katidi con il dorso di scudo che ricordano da vicino le cavallette. Non volano, ma camminano o saltano.

Allarme grilli mormoni in Nevada: video e caratteristiche

Emergenza grilli mormoni nel Nevada, Usa. Sui social sono diventati virali immagini e video di sciami di questi insetti. Una vera e propria invasione in corso nel Nevada con questi grandi katidi che ricoprono interi palazzi e zone dello stato rendendo anche pericolose le strade.

Stando a quanto spiegato dall'Università del Nevada, questi insetti depongono le uova in estate e si schiudono in primavera. Quest'anno, a causa di un lungo inverno di piogge, i nuovi nati sono arrivati in ritardo. L’Anabrus simplex, conosciuto come grillo mormone, in passato è stato spesso considerato dalla superstizione popolare come portatore di sciagure. Nel 1848 uno stormo di gabbiani fu fondamentale nel preservare i raccolti dei Mormoni dalla distruzione da parte di questi insetti che erano visti come un problema per le sterminate pianure degli Usa. La presenza così massiccia di questo insetto, secondo gli esperti, è legata a condizioni climatiche favorevoli alla loro crescita e diffusione. Il grillo mormone non è un insetto volante, ma cammina viaggiando a circa 2 km al giorno durante il momento della sciamatura ed è pericoloso per l'agricoltura, ma anche in casi come questi anche per il traffico.